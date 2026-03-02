Abogado de Adrián Villar señala que su patrocinado no viajó a Cajamarca tras atropellar a Lizeth Marzano

La defensa legal de Adrián Villar, investigado por causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano, aseguró que su patrocinado no viajó a la región Cajamarca luego de ocurrido el fatal atropello en el distrito de San Isidro.

A su salida de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, en La Victoria, el abogado César Pérez Escobar, del estudio Nakazaki, rechazó esta afirmación.

Su postura contradice de forma directa lo señalado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien había indicado públicamente que el investigado se trasladó a dicha ciudad tras los hechos.

Audiencia fue suspendida para el martes 3 de marzo a las 3.00 p. m.

En sus declaraciones, Pérez Escobar también informó sobre la suspensión de la audiencia de prisión preventiva contra Villar. La diligencia judicial ha sido reprogramada para este martes 3 de marzo a las 3.00 p. m.

El letrado explicó que el pedido para suspender la sesión se debió a la falta del informe final de la Unidad Técnica de la PNP, documento vital para el proceso.

"Conforme corresponde, la audiencia ha sido señalada para hoy día y hemos asistido. Ha habido algunos inconvenientes como los que se planteó en la audiencia. No te pueden notificar un documento incompleto un minuto antes de que empiece la audiencia. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos contar con todos los elementos para poder hacer una adecuada defensa", señaló el abogado.

Finalmente, la defensa confirmó que Villar permanecerá en calidad de detenido y bajo la custodia de la dependencia policial de La Victoria hasta que se reanude la audiencia que definirá su situación legal.