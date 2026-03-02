Ahora va por más: Miguel Silveira habló de por qué tardó su debut con Universitario en la Liga1

Y llegó el día. Miguel Silveira debutó de manera oficial con la camiseta de Universitario en lo que la victoria por la mínima sobre FC Cajamarca por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En el segundo tiempo fue que Miguel Silveira jugó su primer partido en la Liga1 con Universitario de Deportes. Estuvo a muy poco de marcar y tras el cotejo en el Estadio Monumental U dio cuenta de cómo es que se ha sentido en los últimos días antes de saltar a la cancha.

"Estaba muy ansioso y mi familia también. Estoy contento por el debut. Me siento como en casa y todos me han dado el apoyo que necesitaba", sostuvo Silveira a L1 Max.

La palabra de Miguel Silveira en Universitario

Más adelante, al delantero brasilero se le consultó en relación a por qué demoró su debut en la liga peruana de primera división.

"Creo que me sentía bien, pero primero es el equipo. El 'profe' creyó que era el momento correcto y estaba esperando mi chance. Ahora vamos por más. Casi sale el gol. Vamos a concentrarnos para que se dé próximamente", agregó.

Por último, pero no menos importante, Miguel Silveira habló sobre en qué posición se siente cómodo en la 'U', además de la exigencia de ser parte de Universitario en el camino al 'tetra' del club crema.

"Puedo jugar como interior, un poco más adelante también. Como extremo. En casi todas las posiciones de ataque. En donde quiera el profesor. Este es un club grande y la exigencia es así. Es tricampeón y hay que dar todo. Correr y dar lo máximo", añadió el jugador.

Lo que fue el partido de Universitario ante FC Cajamarca

Universitario, dirigido por el entrenador Javier Rabanal, tuvo una oncena titular conformada por Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Por su parte, los cajamarquinos salieron con Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.