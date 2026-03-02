El candidato presidencial por Sí Creo evitó decir el nombre de aquel postulante, pero señaló que intentaron, por el caso de Jorge Montoya, impedir su crecimiento en las encuestas.

Carlos Espá, candidato presidencial por el partido Sí Creo, manifestó este lunes que, debido a la participación de Jorge Montoya como uno de los postulantes al Senado en la agrupación política, fue víctima de una "campaña pérfida" que le costó una caída en las encuestas.

"Las encuestas mostraban en noviembre una tendencia ascendente de parte nuestra. Luego viene una campaña pérfida, muy eficiente, de un candidato del que no diré su nombre. Lo felicitó por su pérfida y muy eficiente y millonaria campaña contra nosotros. A partir de ahí nosotros caímos en la categoría otros y en las últimas semanas estamos viendo nuevamente una tendencia ascendente", aseveró en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Espá reconoció tener diferencias con Montoya en algunos temas, pero consideró que lo primordial es haber concordancia con el ideario del partido político y en la lucha contra la corrupción.

"Al señor Montoya nunca nadie le ha dicho que ha sido corrupto, que ha tomado indebidamente un galón de gasolina o que estuviera involucrado en una licitación mal hecha", expresó.

Carlos Espá señala que un candidato presidencial realizó una "campaña pérfida" en su contra para que no suba en las encuestas | Fuente: RPP

A favor de eliminar la ATU y Sunedu

Por otro lado, Espá manifestó que con su partido buscan un cambio radical en el modelo económico y en la manera cómo se maneja la política en el Perú. En ese sentido, anunció la desaparición de algunas entidades si llega a convertirse en mandatario.

"Queremos reformar el Estado. Estamos planteando la eliminación de la ATU que no ha contribuido en lo absoluto en la formalización del transporte urbano, queremos eliminar la Sunedu, revisar al Indecopi y Sunat", añadió.

El candidato presidencial descartó, de llegar a Palacio de Gobierno, llegar a acuerdos con la izquierda porque ese sector solo quiere destruir lo poco bueno que tiene el modelo económico peruano.

Carlos Espá puntualizó que el gran problema del país es la corrupción y trabajarán en solucionar ese flagelo. Con respecto a las llamadas leyes pro crimen, el candidato presidencial aseguró que "se planteará la revisión de todas" con la ayuda de algunos "notables" con la más intachable honestidad.

