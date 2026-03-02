Balcázar señaló que solicitará facultades al Congreso por Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El mandatario indicó que se necesitan modificaciones del Código Penal, Código Procesal Penal y del Sistema Penitenciario para implementar este plan.

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este lunes que presentará próximamente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de que sea evaluado por la ciudadanía, pero que requerirá una legislación especial para ser implementado.

Durante una reunión con gremios de transportistas para tratar la crisis de inseguridad que afecta al país y en especial a dicho sector, el mandatario indicó que se necesitan modificaciones del Código Penal, Código Procesal Penal, así como el sistema penitenciario.

Ello, a fin de que las autoridades puedan hacer frente a la criminalidad organizada y obtener los resultados que se esperan.

“Tenemos que solicitar facultades al Parlamento, estoy seguro que no nos van a negar para un paquete de leyes, en cuya virtud se modifica el Código Penal, Código Procesal Penal e incluso todo el sistema penitenciario, procesos rápidos, especiales, tipo terrorismo”, sostuvo.

Como medida en la lucha contra la criminalidad, el mandatario indicó que se incorporarán 6 000 policías más este mes para reforzar la seguridad nacional en todo el territorio. Estos efectivos son egresados de 17 escuelas de la Policía Nacional del Perú.

Estado de emergencia

El Gobierno declaró el pasado 28 de febrero el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras manifestaciones de violencia.

Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La institución policial, además, determinará las zonas de intervención sobre la base de información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos.

Asimismo, se dispone la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Voto de confianza

El anuncio de Balcázar ocurre a la par de que Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, anunciara que se presentará ante el pleno del Congreso el próximo miércoles 18 de marzo para solicitar el voto de confianza al gabinete que preside.

Así lo dio a conocer tras reunirse con el titular encargado de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi. Según indicó, iniciará una serie de diálogos con las bancadas de cara a su presentación.

Su presentación se dará casi un mes después de que jurara en el cargo el pasado 24 de febrero.