Guardia Revolucionaria de Irán: "Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz"

Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico.
Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. | Fuente: Europa Press
El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas.

El general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, advirtió de que prenderán fuego a cualquier barco que trate que intente cruzar el estrecho de Ormuz, el estratégico cruce por donde pasa el 20 por ciento del crudo mundial.

"Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz", aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial.

"No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región", continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado a un petrolero, identificado como 'Athens Nova', "aliado de Estados Unidos", en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones según esa información.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, según la Guardia Revolucionaria, en este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños.

