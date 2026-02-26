Samsung: 90% de usuarios Galaxy en América Latina ya usa funciones de IA

En una conferencia regional, ejecutivos de Samsung detallaron su estrategia para consolidar la inteligencia artificial (IA) como eje central de su ecosistema Galaxy, al tiempo que presentaron innovaciones en privacidad de pantalla y avances en fotografía nocturna para la nueva serie Galaxy S26.

IA para todos, no solo para la gama premium

Uno de los mensajes más contundentes del evento fue que la IA dejará de ser una característica exclusiva de modelos de alta gama.

“La IA no es solo una capacidad premium, debe ser una infraestructura cotidiana en la que las personas puedan confiar”, señalaron voceros de la compañía. Samsung reafirmó su meta de cerrar el año con más de 800 millones de dispositivos Galaxy con funciones de IA integradas.

Según cifras compartidas durante la conferencia, el 90% de los usuarios Galaxy S25 en América Latina utiliza activamente herramientas de IA.

Además:

65% afirma que les ayuda a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.

61% destaca la mejora en imágenes.

58% señala que les permite concentrarse en tareas más importantes.

99% reconoce beneficios directos en su vida diaria.

La empresa también explicó que su enfoque es ofrecer opciones híbridas: algunas funciones operan completamente en el dispositivo (on-device), mientras otras pueden ejecutarse en la nube, permitiendo al usuario elegir según sus necesidades de privacidad o rendimiento.

Privacidad dinámica: la nueva apuesta en pantallas

Otro de los anuncios clave fue la introducción de una pantalla con modo de privacidad dinámico, que permite activar protección visual solo en determinadas áreas del display sin sacrificar calidad general.

A diferencia de soluciones tradicionales que reducen brillo o ángulos de visión de forma permanente, esta tecnología permite:

- Activar privacidad parcial en zonas específicas.

- Mantener calidad de imagen sin degradación.

- Ejecutar funciones sensibles (como ingreso de contraseñas) en modo protegido automáticamente.

Samsung indicó que esta innovación fue desarrollada en colaboración con su división de pantallas y que, por ahora, estará disponible inicialmente en el Galaxy S26. Sobre la posibilidad de licenciarla a otras marcas, la compañía señaló que aún no hay una decisión tomada, aunque no descarta abrirla en el futuro.

IA autónoma que ejecuta tareas en segundo plano

La serie Galaxy S26 introduce lo que la empresa denomina “IA auténtica”, capaz de realizar acciones en segundo plano. Por ejemplo, si el usuario tiene una reunión próxima, el sistema puede sugerir reservar transporte y completar pasos dentro de aplicaciones mediante emulación de interacción en pantalla, procesada en el propio dispositivo.

El motor que analiza contexto y comportamiento funciona 100 % on-device. Sin embargo, cuando se requiere conexión con servicios externos —como aplicaciones de movilidad—, la ejecución depende de la nube del proveedor.

“Queremos que la mayoría de funciones puedan operar tanto en dispositivo como en nube, y que el usuario tenga la elección”, explicaron los ejecutivos.

Estrategia abierta y alianzas

En materia de alianzas, Samsung confirmó que mantiene una estrategia de integración abierta con múltiples agentes de IA.

Tras su colaboración inicial con Google, la empresa indicó que trabaja con diversos proveedores para integrar más agentes dentro del ecosistema Galaxy.

“La plataforma Galaxy debe ser lo suficientemente sólida para que distintos agentes puedan integrarse profundamente y ofrecer la mejor experiencia posible”, señalaron.

Fotografía nocturna y redes sociales

Sobre fotografía, Samsung recordó que su tecnología Nightography fue introducida en 2021 y que en la nueva generación se han realizado mejoras tanto en sensores como en procesamiento de señal de imagen (ISP) y algoritmos optimizados para el nuevo chipset.

Asimismo, reconocieron que han trabajado con desarrolladores como Meta para mejorar la integración de cámara en aplicaciones como Instagram y TikTok, reduciendo limitaciones en calidad de video e imagen al subir contenido.

Precios y mercado latinoamericano

Respecto a posibles variaciones de precio en América Latina debido a fluctuaciones económicas, la compañía indicó que mantiene una política de lineamientos globales y que no contempla cambios significativos para el lanzamiento del Galaxy S26.

Con esta estrategia, Samsung busca consolidar la IA como motor de crecimiento en la región y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, apostando por integración profunda, privacidad avanzada y democratización tecnológica.