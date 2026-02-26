"Me ayudó bastante": Fátima Segovia lamenta estado de salud de 'Yuca' y revela por qué no lo visita en el hospital

Fátima Segovia 'La chuecona' es una influencer y personalidad de televisión peruana. | Fuente: Instagram (fatima.segovia)

Fátima Segovia revela por qué no visita a ‘Yuca’ al hospital

Fátima Segovia mostró su pesar por las complicaciones de salud de ‘Yuca’ y contó que si bien lamenta lo sucedido no lo va a visitar para evitar “quebrarse” de verlo en su estado actual.

“Yo todavía no lo puedo creer, no lo asimilo. Me rompería en mil pedazos (el corazón) si lo veo. Sé que estoy haciendo mal, de repente, al no ir a visitarlo, pero me rompería, me quebraría si lo veo en esa situación. Entonces trato de alguna manera preguntar cómo va todo”, sostuvo.

En otro momento, recordó las veces que Enrique Espejo la ayudaba para prepararse en los sketches del programa donde actuaba junto con Jorge Benavides.

“Sí, muy lindo siempre. A mí en el estudio me ayudaba con mi guion, me daba pautas. Una cosa que me daba risa, cómo va a decir eso, pero no le decía nada por respeto. Me ayudó bastante también, siempre muy respetuoso, más bien muy cuidadoso”, acotó.

En ese sentido, recalcó que nunca fue testigo de algún exabrupto del comediante contra alguna bailarina o modelo del elenco.

“Si entraba al camerino veía, porque nosotras como éramos chicas, normal, pero él tocaba la puerta, muy cuidadoso con las chicas y aparte Jorge es así también, siempre nos ha cuidado”, añadió.

¿Quién es Enrique Espejo 'Yuca'?

Enrique Eduardo Espejo Peña es un cómico peruano de 74 años. Nació el 22 de abril de 1951 en Barranca. A los 15 años llegó a Lima para estudiar relaciones públicas, carrera que dejó para enfocarse en el mundo de la televisión donde se hizo conocido.

Sus inicios en la comicidad se remontan a la década de los 80, cuando fue reclutado por Tulio Loza para un programa de esta índole. Posteriormente, pasaría a integrar las filas de Risas y Salsa, donde coincidió por primera vez con Jorge Benavides.

A mitad de los 90, Espejo se incorpora al reparto de JB Noticias, proyecto liderado por Benavides. Sus papeles se caracterizaban por ser constantemente "víctimas" de golpes en sketchs como 'La Jugada Polémica' y 'Rambo'.

Tras estar varios años alejado de la televisión, vuelve en 2011 a trabajar en El especial del humor, con Jorge Benavides, quien desde ese momento lo ha tenido en cuenta para sus proyectos en distintos canales.