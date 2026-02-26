Últimas Noticias
"Me ayudó bastante": Fátima Segovia lamenta estado de salud de 'Yuca' y revela por qué no lo visita en el hospital

Fátima Segovia lamenta estado de salud de 'Yuca' y revela por qué no lo visita en el hospital. | Fuente: Instagram (fatima.segovia)/Facebook (JB Jorge Benavides)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Siempre fue muy lindo", dijo Fátima Segovia tras recordar al cómico Enrique Espejo 'Yuca', quien se encuentra delicado de salud luego de sufrir una caída en marzo del 2025.

Fátima Segovia lamentó el delicado estado de salud del cómico Enrique Espejo ‘Yuca’, su excompañero en el programa JB Noticias. Esto, tras confirmar que sí acudió a dar su testimonio luego de que fuera citada por el juzgado tras el juicio que se le impuso a Espejo por supuestos tocamientos indebidos a Clara Seminara.

“Sí fui, es lo que nadie sabe, pero yo no voy a estar diciendo ay voy a ir. Sí fui a colaborar con la justicia, no es que estuviera en algún bando, fui a dar mi versión y en el momento también en la última instancia que me convocaron también fui, pero sin decirle a nadie”, manifestó la popular ‘Chuecona’.

En efecto, la personalidad de televisión aseguró que “fue a colaborar con la justicia” pero aclaró que nunca quiso verse envuelta en “escándalos”.

“Yo fui colabore con la justicia y ahí quedó. Tampoco quería involucrarme tanto y si por ahí salía alguien a decir algo del tema, no es que yo contestara, porque no me gusta estar en esas cosas, en escándalos ni nada”, manifestó en diálogo con Trome.

Fátima Segovia 'La chuecona' es una influencer y personalidad de televisión peruana.
Fátima Segovia 'La chuecona' es una influencer y personalidad de televisión peruana. | Fuente: Instagram (fatima.segovia)

Fátima Segovia revela por qué no visita a ‘Yuca’ al hospital

Fátima Segovia mostró su pesar por las complicaciones de salud de ‘Yuca’ y contó que si bien lamenta lo sucedido no lo va a visitar para evitar “quebrarse” de verlo en su estado actual.

“Yo todavía no lo puedo creer, no lo asimilo. Me rompería en mil pedazos (el corazón) si lo veo. Sé que estoy haciendo mal, de repente, al no ir a visitarlo, pero me rompería, me quebraría si lo veo en esa situación. Entonces trato de alguna manera preguntar cómo va todo”, sostuvo.

En otro momento, recordó las veces que Enrique Espejo la ayudaba para prepararse en los sketches del programa donde actuaba junto con Jorge Benavides.

“Sí, muy lindo siempre. A mí en el estudio me ayudaba con mi guion, me daba pautas. Una cosa que me daba risa, cómo va a decir eso, pero no le decía nada por respeto. Me ayudó bastante también, siempre muy respetuoso, más bien muy cuidadoso”, acotó.

En ese sentido, recalcó que nunca fue testigo de algún exabrupto del comediante contra alguna bailarina o modelo del elenco.

“Si entraba al camerino veía, porque nosotras como éramos chicas, normal, pero él tocaba la puerta, muy cuidadoso con las chicas y aparte Jorge es así también, siempre nos ha cuidado”, añadió.

¿Quién es Enrique Espejo 'Yuca'?

Enrique Eduardo Espejo Peña es un cómico peruano de 74 años. Nació el 22 de abril de 1951 en Barranca. A los 15 años llegó a Lima para estudiar relaciones públicas, carrera que dejó para enfocarse en el mundo de la televisión donde se hizo conocido.

Sus inicios en la comicidad se remontan a la década de los 80, cuando fue reclutado por Tulio Loza para un programa de esta índole. Posteriormente, pasaría a integrar las filas de Risas y Salsa, donde coincidió por primera vez con Jorge Benavides.

A mitad de los 90, Espejo se incorpora al reparto de JB Noticias, proyecto liderado por Benavides. Sus papeles se caracterizaban por ser constantemente "víctimas" de golpes en sketchs como 'La Jugada Polémica' y 'Rambo'.

Tras estar varios años alejado de la televisión, vuelve en 2011 a trabajar en El especial del humor, con Jorge Benavides, quien desde ese momento lo ha tenido en cuenta para sus proyectos en distintos canales.

