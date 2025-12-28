Trump y Zelenski hablan de avances para acuerdo de paz tras reunión en Mar-a-Lago: esto dijeron a la prensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciaron este domingo avances en las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania tras una reunión de casi tres horas en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump aseguró que se están "acercando" a un plan definitivo, mientras Zelenski afirmó que el marco de 20 puntos está "90 %" acordado.

La iniciativa incluye la creación de grupos de trabajo con participación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para resolver temas de seguridad y económicos en las próximas semanas.



En la comparecencia ante la prensa, Trump recalcó la disposición de Rusia tras una llamada de más de una hora con el presidente Vladímir Putin, quien accedió a la mediación.

Zelenski enfatizó que las garantías de seguridad para Kiev representan un "hito clave para lograr una paz duradera", y ambos líderes coincidieron en que el encuentro fue positivo, con conversaciones adicionales con líderes europeos durante la reunión.



Avances en las negociaciones y grupos de trabajo



Trump confirmó el acuerdo para establecer "grupos de trabajo" que mediarán entre Ucrania y Rusia, con el objetivo de finalizar un pacto "en las próximas semanas".

El grupo estadounidense incluirá al enviado Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan "Raizin" Caine.

"Ucrania va aportar gente muy buena que estuvieron en el almuerzo de hoy (en Mar-a-Lago)", añadió Trump.



Zelenski detalló que espera "decisiones en enero" sobre seis documentos de trabajo que abordan el alto al fuego, garantías de seguridad por parte de la OTAN y Europa, y el futuro de las regiones orientales del Donbás ocupadas por Rusia.

Según un comunicado del Kremlin, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".



Trump subrayó la necesidad de incluir a Rusia en el proceso. "Es importante destacar que el grupo de trabajo también trabajará con Rusia, porque si lo hacemos entre nosotros no vamos a resolver el problema", dijo.

Zelenski, por su parte, indicó que los equipos se reunirán nuevamente "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", y agregó que Trump recibirá a los equipos en Washington en enero.

Ni Trump ni Zelenski aclararon si avanzarán hacia una zona de libre comercio en el Donbás o se limitarán a una zona desmilitarizada, aunque aseguraron progresos en uno de los puntos más complejos.

Puntos de fricción pendientes

A pesar del optimismo, ambos líderes reconocieron diferencias sobre el estatus futuro del Donbás. Trump describió el territorio como un asunto "sin resolver", pero afirmó que están "cada vez más cerca" de un acuerdo.

Zelenski reiteró que la postura de Ucrania es "muy clara" y difiere de la de Rusia, enfatizando que "tenemos que respetar nuestra ley, a nuestro pueblo y el territorio que controlamos".

Ni Trump ni Zelenski aclararon si avanzarán hacia una zona de libre comercio en el Donbás o se limitarán a una zona desmilitarizada, aunque aseguraron progresos en uno de los puntos más complejos.

El plan de paz de 20 puntos, rechazado previamente por Moscú, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses similares a las de la OTAN.

Kiev propone opciones como congelar la línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de Donetsk que aún controla.

Trump mencionó "uno o dos problemas espinosos, muy duros", y se negó a hablar de porcentajes específicos, aunque Zelenski afirmó que las garantías de seguridad están "100 % acordadas".

Sobre la central nuclear de Zaporizhia, bajo control ruso, Trump dijo que Putin "está trabajando con Ucrania para lograr la apertura", y añadió: "Ha sido muy bueno en ese sentido. Quiere que se abra". "No le ha lanzado misiles", agregó el mandatario estadounidense.