Trump y Zelenski hablan de avances para acuerdo de paz tras reunión en Mar-a-Lago: esto dijeron a la prensa

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron la residencia del mandatario estadounidense en Mar-A-Lago.
Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunieron la residencia del mandatario estadounidense en Mar-A-Lago. | Fuente: Presidencia Estados Unidos.
por Redacción RPP

·

En una rueda de prensa conjunta, los líderes de Estados Unidos y Ucrania destacaron progresos significativos hacia un fin del conflicto con Rusia, aunque persisten diferencias clave sobre el territorio del Donbás y otros aspectos pendientes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciaron este domingo avances en las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania tras una reunión de casi tres horas en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump aseguró que se están "acercando" a un plan definitivo, mientras Zelenski afirmó que el marco de 20 puntos está "90 %" acordado.

La iniciativa incluye la creación de grupos de trabajo con participación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para resolver temas de seguridad y económicos en las próximas semanas.

En la comparecencia ante la prensa, Trump recalcó la disposición de Rusia tras una llamada de más de una hora con el presidente Vladímir Putin, quien accedió a la mediación.

Zelenski enfatizó que las garantías de seguridad para Kiev representan un "hito clave para lograr una paz duradera", y ambos líderes coincidieron en que el encuentro fue positivo, con conversaciones adicionales con líderes europeos durante la reunión.

Avances en las negociaciones y grupos de trabajo

Trump confirmó el acuerdo para establecer "grupos de trabajo" que mediarán entre Ucrania y Rusia, con el objetivo de finalizar un pacto "en las próximas semanas".

El grupo estadounidense incluirá al enviado Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan "Raizin" Caine.

"Ucrania va aportar gente muy buena que estuvieron en el almuerzo de hoy (en Mar-a-Lago)", añadió Trump.

Zelenski detalló que espera "decisiones en enero" sobre seis documentos de trabajo que abordan el alto al fuego, garantías de seguridad por parte de la OTAN y Europa, y el futuro de las regiones orientales del Donbás ocupadas por Rusia.

Según un comunicado del Kremlin, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".

Trump subrayó la necesidad de incluir a Rusia en el proceso. "Es importante destacar que el grupo de trabajo también trabajará con Rusia, porque si lo hacemos entre nosotros no vamos a resolver el problema", dijo.

Zelenski, por su parte, indicó que los equipos se reunirán nuevamente "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", y agregó que Trump recibirá a los equipos en Washington en enero.

Ni Trump ni Zelenski aclararon si avanzarán hacia una zona de libre comercio en el Donbás o se limitarán a una zona desmilitarizada, aunque aseguraron progresos en uno de los puntos más complejos.

Puntos de fricción pendientes

A pesar del optimismo, ambos líderes reconocieron diferencias sobre el estatus futuro del Donbás. Trump describió el territorio como un asunto "sin resolver", pero afirmó que están "cada vez más cerca" de un acuerdo.

Zelenski reiteró que la postura de Ucrania es "muy clara" y difiere de la de Rusia, enfatizando que "tenemos que respetar nuestra ley, a nuestro pueblo y el territorio que controlamos".

El plan de paz de 20 puntos, rechazado previamente por Moscú, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses similares a las de la OTAN.

Kiev propone opciones como congelar la línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de Donetsk que aún controla.

Trump mencionó "uno o dos problemas espinosos, muy duros", y se negó a hablar de porcentajes específicos, aunque Zelenski afirmó que las garantías de seguridad están "100 % acordadas".

Sobre la central nuclear de Zaporizhia, bajo control ruso, Trump dijo que Putin "está trabajando con Ucrania para lograr la apertura", y añadió: "Ha sido muy bueno en ese sentido. Quiere que se abra". "No le ha lanzado misiles", agregó el mandatario estadounidense.

Donald Trump y Volodímir Zelenski junto con los miembros de su delegación durante la reunión de este domingo.
Donald Trump y Volodímir Zelenski junto con los miembros de su delegación durante la reunión de este domingo. | Fuente: Presidencia Estados Unidos.

Reconstrucción y posible reunión trilateral

Trump afirmó que Rusia "va a ayudar" en la reconstrucción de Ucrania, señalando que Putin fue "muy generoso" en su deseo de ver el éxito del país, incluido "el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos". "Rusia quiere que Ucrania triunfe", aseguró el republicano. 

El presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de una reunión trilateral con Rusia y Ucrania "en el momento oportuno", y afirmó que Putin "quiere que suceda".

"Me lo dijo con mucha firmeza; le creo", declaró Trump, tras una llamada de dos horas y media con el líder ruso.

Zelenski mencionó que los ucranianos que viven fuera del país "tienen derecho" a participar en un referéndum sobre el acuerdo de paz, y que se necesitará infraestructura para ello.

Ucrania ha iniciado preparativos para elecciones presidenciales, posiblemente simultáneas con un referéndum sobre el plan de 20 puntos, aunque esta opción es impopular y requeriría cambios legislativos.

Situación en el frente y contexto diplomático

Mientras se desarrollaban las conversaciones en Mar-a-Lago, los combates continuaron en Ucrania. Rusia afirmó haber tomado Myrnohrad y Hulaypole, aunque el ejército ucraniano lo negó, reportando duros combates.

En Sloviansk, un bombardeo mató al menos a una persona, y en Jersón, hirió a 10 civiles, según funcionarios locales citados por CNN. Esto sigue a un masivo ataque ruso contra Kiev, el más largo del año, que dejó al menos dos muertos y decenas de heridos.

El encuentro ocurrió tras una llamada de Zelenski con emisarios estadounidenses el jueves y conversaciones de Trump con líderes europeos este domingo. La delegación de Trump incluyó a Rubio, Hegseth, Wiles, Caine, Kushner, Miller, Witkoff y Gruenbaum. Por Ucrania, acompañaron a Zelenski funcionarios como el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Trump se mostró evasivo sobre plazos, afirmando que la guerra podría terminar "en unas pocas semanas", pero que "en unas semanas lo sabremos de una forma u otra". "Es mejor que lleguen a un acuerdo ahora", dijo a Ucrania, destacando que el país ha sido "muy valiente... y ha causado un daño tremendo", pero "es hora de poner fin" al conflicto.

Líderes europeos, como la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, celebraron el "buen progreso" en una llamada de una hora con Trump y Zelenski, enfatizando la necesidad de "garantías de seguridad sólidas". El primer ministro británico Keir Starmer subrayó el compromiso para "poner fin a esta guerra bárbara lo antes posible".

Trump también dejó la puerta abierta a visitar Ucrania y hablar ante su parlamento si ayuda al acuerdo, aunque lo consideró poco probable. "Serás bienvenido, siempre", respondió Zelenski.

