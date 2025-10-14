“Un acto terrorista”: ministro del Interior de Ecuador se pronunció tras explosión de carro bomba en Guayaquil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía de Ecuador anunció este martes que inició una investigación tras la explosión de un carro bomba que se registró en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, ubicados en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que hasta el momento deja un muerto y dos heridos.

"Además, se dispuso diligencias como el levantamiento del cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones", añadió el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

La explosión se produjo sobre las 18:30 hora local (23:30 GMT), después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, según se puede observar en videos de cámaras de videovigilancia y también de personas que circulaban por el sector, donde también hay hoteles, restaurantes y otros comercios.

La detonación fue tan fuerte que, además del fallecido y de los heridos, se registraron daños materiales en algunos edificios de la zona, según reportaron medios locales.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuó a quienes aún permanecían en el lugar tras la explosión.

Los bomberos también dieron contención emocional a varias personas que tenían crisis nerviosa debido al estallido.

Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, indicó que por medio de las cámaras de videovigilancia pudieron identificar que dos vehículos salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, hacia la zona financiera y comercial, pero que solo uno de ellos explotó.

Un "acto terrorista"

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un "acto terrorista" y confirmó que un segundo vehículo tenía "una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado".

El funcionario indicó que la unidad antiexplosivos de la Policía estaba haciendo "detonaciones controladas" y "peritajes para determinar la presencia del tipo de explosivo".

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país. A la ciudadanía, mantenerse fuera del perímetro donde se encuentra operando Policía", escribió en su cuenta de X.

"La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista", indicó.

Posteriormente, Reimberg indicó que los agentes habían encontrado "cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad" y un "dispositivo electrónico para activación del explosivo".

Hasta el sitio también llegó el gobernador (delegado provincial del Gobierno) del Guayas, Humberto Plaza, quien señaló que el número de fallecidos podría aumentar a dos y que ya tienen sospechas de quienes podrían estar detrás del "acto de terrorismo", aunque no quiso dar más detalles.

"Lo que yo sí le puedo decir es que quienes han perpetrado este acto asesino, este acto de terrorismo, los vamos a perseguir debajo de las piedras. Les vamos a dar cacería. Encontraremos la madriguera donde se encuentran, los capturaremos, les caerá todo el peso de la ley", señaló a medios locales.

Otros casos

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

Además, el pasado 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "terroristas", y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.