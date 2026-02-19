"Perú es clave": Ignacio Buse dejó tremenda firma en emotivo festejo tras clasificación en Río Open 2026 [VIDEO]

Golpe peruano en Río Open 2026: Ignacio Buse venció a Fonseca y se mete entre los ocho mejores del torneo.

Ignacio Buse (91° ATP) protagonizó una gran remontada en el Río Open 2026 y derrotó al brasileño Joao Fonseca (38° ATP) por 5-7, 6-3 y 6-4, clasificando a los cuartos de final del ATP 500 carioca.



Buse perdió en el primer set cuando contaba con grandes chances de ganarlo. Sin embargo, en el resto del compromiso mostró su mejor tenis y se consolidó frente al local.

Al término del compromiso, los aficionados al Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro aplaudieron la actuación de la primera raqueta peruana que se emocionó por su gran triunfo.

Es más, agarró un plumón y escribió "Perú es clave" en una de las cámaras de la transmisión de ESPN.

Con este resultado, Buse alcanza por segunda vez en su carrera los cuartos de final de un torneo ATP y escala hasta el puesto 73 del Live Ranking, consolidándose dentro del Top 100. Una victoria de alto impacto ante el número uno de Brasil y uno de los favoritos al título, que confirma el gran momento que atraviesa “Nacho” en el circuito.





Ignacio Buse tras vencer en los octavos de final de Río Open 2026 | Fuente: ESPN

¿Dónde se vio el Ignacio Buse vs Joao Fonseca en vivo por TV y streaming?



El partido entre Ignacio Buse vs Joao Fonsca se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.