Irán y Rusia celebran maniobras navales en el mar de Omán en medio de tensiones con EE. UU.

Los ejercicios se llevaron a cabo al este del estrecho de Ormuz, donde la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán realizó maniobras el lunes y martes, y llegó a cerrar parcialmente el estrecho, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Irán y Rusia celebraron este jueves maniobras navales conjuntas en el mar de Omán en medio de tensiones con EE. UU., que aumentó la presencia de sus fuerzas desplegadas en Oriente Medio para presionar a la República Islámica.

En las maniobras participaron destructores, buques lanzamisiles y helicópteros iraníes junto con la corveta rusa Stoiky, en unas maniobras que buscan “reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima”, informaron medios del país persa.

Entre los ejercicios que realizaron, fuerzas especiales navales iraníes y rusas simularon la liberación de un buque secuestrado y la captura de los piratas, de acuerdo con la agencie IRNA.

Irán y Rusia han reforzado significativamente sus vínculos en los últimos años, firmaron un acuerdo de asociación estratégica en enero de 2025 y han realizado ejercicios conjuntos en varias ocasiones, a algunos de los cuales se ha unido China.

¿Cómo va la ronda de negociaciones?

El cierre parcial del estrecho de Ormuz se produjo en medio de las negociaciones nucleares en Ginebra entre Teherán y Washington, bajo las amenazas estadounidenses de intervenir militarmente en la República Islámica si no se alcanza un acuerdo.

En la ronda de negociaciones de Ginebra el martes, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos “principios generales” de un acuerdo nuclear, mientras que Washington reconoció avances pero afirmó que los iraníes “aún no están dispuestos a reconocer” líneas rojas establecidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras semanas de despliegue militar en Oriente Medio, el ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará una intervención militar, según esos medios. Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

Irán e Israel libraron la guerra de los 12 días en junio de 2025, en un conflicto en el que participó Estados Unidos con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes.