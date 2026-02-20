Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Río Open?

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los cuartos de final del Río Open.

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini EN VIVO: se enfrentan este viernes 21 de febrero por los cuartos de final del Río Open 2026. El cotejo se disputará en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, no antes de las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini: ¿cómo llegaron a los cuartos de final del Río Open?

Ignacio Buse llega al partido tras vencer 2-1 al brasileño Joao Fonseca. Matteo Berrettini, en tanto, venció 2-1 al serbio Dušan Lajović.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por el Río Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini se disputará este viernes 20 de febrero en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿A qué hora juegaron Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por el Río Open 2026?

En Perú , el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m.

, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.

¿Dónde se vio el Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs. Mattep Berretini se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.