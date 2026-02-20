Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Río Open?

Ignacio Buse destaca en el certamen brasileño.
Ignacio Buse destaca en el certamen brasileño. | Fuente: ©Fotojump
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los cuartos de final del Río Open.

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini EN VIVO: se enfrentan este viernes 21 de febrero por los cuartos de final del Río Open 2026. El cotejo se disputará en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro, no antes de las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATP TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini: ¿cómo llegaron a los cuartos de final del Río Open?

Ignacio Buse llega al partido tras vencer 2-1 al brasileño Joao Fonseca. Matteo Berrettini, en tanto, venció 2-1 al serbio Dušan Lajović.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por el Río Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini se disputará este viernes 20 de febrero en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿A qué hora juegaron Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por el Río Open 2026?

  • En Perú, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berretini comienza no antes de las 7:00 p.m.

¿Dónde se vio el Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs. Mattep Berretini se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Ignacio Buse tenis en vivo Río Open

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Tenis

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA