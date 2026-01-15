Vladímir Putin aboga por lograr "cuanto antes" un arreglo pacífico en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, abogó hoy por lograr "cuanto antes" un arreglo pacífico en Ucrania, para lo que llamó a reabrir el debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad a nivel global que salvaguarde los intereses de todo el mundo.

Durante una ceremonia en el Palacio del Kremlin transmitida en directo por la televisión, Putin llamó a "consolidar las condiciones que permitan alcanzar, cuanto antes mejor, un arreglo pacífico para el conflicto en Ucrania".

Añadió que, en el marco del debate de esa nueva arquitectura, Rusia planteó "variantes y decisiones racionales que podrían satisfacer a todos en América, Europa y Asia, en todo el mundo".

"Nuestro país aspira a una paz duradera y sólida que garantice de manera fiable la seguridad de todos y cada uno. Sin embargo, no todos, incluido Kiev y las capitales que le apoyan, están preparados", dijo.

Mientras el resto de países no entiendan esa necesidad, Putin aseguró que Rusia continuará "persiguiendo sus objetivos", en alusión a la guerra en Ucrania.

Putin recordó que la crisis en Ucrania es consecuencia del menosprecio "durante muchos años" de los legítimos intereses de Rusia y del incumplimiento de "la promesa pública" de las potencias occidentales de no ampliar la OTAN hacia el Este.

El Kremlin no confirmó hoy la pronta llegada a Moscú -de la que informó la prensa internacional- de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, para discutir el plan de paz para Ucrania del presidente de EE.UU., Donald Trump.