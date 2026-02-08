Últimas Noticias
Volodímir Zelenski: EE.UU. busca dar fin al conflicto Rusia-Ucrania para el mes de junio

Zelenski también enfatizó que Ucrania no apoyará ningún acuerdo de paz que "viole la Constitución y las leyes ucranianas". Aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe concluir de manera "digna y confiable". | Fuente: Europa Press 2025 | Fotógrafo: FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ // EUROPEAN COUNCIL
CCTV+

por CCTV+

·

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló que Estados Unidos está buscando dar fin al conflicto entre Rusia y Ucrania para junio, informó el sábado la agencia de noticias Ukrinform.

"Los estadounidenses proponen que las partes acaben la guerra a principios de este verano, y es probable que ejerzan presión sobre los involucrados con base en esta agenda", dijo Zelenski a los reporteros.

Sugirió que el plazo propuesto está vinculado al inicio de la campaña electoral para el Congreso de Estados Unidos.

Actualmente, hay cuatro documentos que darán forma a la base de garantías de seguridad para Ucrania tras fin de las hostilidades, indicó Zelenski.

Añadió que los documentos incluyen un acuerdo sobre garantías de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos; un acuerdo sobre la creación de una Coalición de la Voluntad; un documento sobre las perspectivas de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea; y un documento marco breve que vincule los otros tres.

Ronda de negociaciones

Zelenski también anunció a los periodistas que Estados Unidos ha propuesto celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en el país norteamericano, posiblemente dentro de una semana en Miami, y que Ucrania ha confirmado su participación.

En cuanto a las cuestiones territoriales, Zelenski afirmó que estos asuntos deberían resolverse a nivel de los líderes de los tres países.

Una reciente reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, no logró resolver las disputas territoriales.

Durante las conversaciones, Estados Unidos volvió a proponer el establecimiento de una "zona económica libre" en la región del Donbás, pero ni Ucrania ni Rusia apoyaron esta idea.

Zelenski también enfatizó que Ucrania no apoyará ningún acuerdo de paz que "viole la Constitución y las leyes ucranianas". Aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe concluir de manera "digna y confiable".

Volodímir Zelenski EE.UU. Rusia Ucrania

