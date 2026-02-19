Argentina vive una huelga contra la reforma laboral de Javier Milei en medio del debate en el Congreso

Este jueves 19 de febrero, Argentina amaneció paralizada por una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, y respaldada por diversos gremios y organizaciones sociales y de izquierda.

El motivo es el repudio de los sindicatos al proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei, una iniciativa que modificaría radicalmente las condiciones del trabajo y que se debate en la Cámara de Diputados, tras recibir la media sanción del Senado.

El impacto de la medida de fuerza encuentra su piedra basal en la parálisis del transporte público. Pese a que el Gobierno advirtió de represalias a los trabajadores del sector, los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se sumaron a la huelga, dejando sin circulación trenes, subterráneo y la mayoría de las líneas de buses.

Lo propio ocurre con los puertos y la aviación. La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) informó que más de 400 vuelos han sido cancelados, afectando a más de 64.000 pasajeros y clientes de carga.

Los bancos y las escuelas públicas (que están en época de preparativos y exámenes antes del inicio del año escolar en marzo) también permanecen cerrados, mientras que la salud pública solo realiza cirugías de emergencia. Otros empleados estatales también acataron la medida, a pesar de que el Ejecutivo de Milei anticipó que les descontará la jornada, una medida inédita en Argentina.

Aunque muchos comerciantes optaron por abrir sus puertas, se enfrentan a calles casi vacías y ventas escasas por los coletazos de la medida, a la que se sumaron, además de la CGT, 13 sindicatos gremiales y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Una reforma laboral "regresiva": sindicatos

Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales que tiene la CGT, afirmó a 'Radio Rivadavia' que el acatamiento de la huelga "es importantísimo" y que "desde ayer (miércoles 18 de febrero) a la noche, los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo".

"Lo único que prioriza es la restricción de los derechos de los trabajadores"

Al anunciar el paro, otro de los líderes de la central obrera, Cristian Jerónimo, advirtió que el controvertido proyecto de reforma laboral "es enteramente regresivo".

"Lo único que prioriza es la restricción de los derechos de los trabajadores", subrayó.

Más allá de la huelga, la CGT evitó convocar a movilizaciones. El tercer integrante de su triunvirato, Octavio Argüello, justificó la decisión porque "queremos que sea un paro donde haya poca movilidad en la calle" y por temor a la represión policial "no vamos a llevar a los trabajadores de las pymes a que los repriman, porque en estas situaciones las víctimas siempre las ponemos de un solo lado", remarcó, en diálogo con 'Radio 750'.