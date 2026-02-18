Táchira vs. Tolima: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Deportivo Táchira vs. Tolima se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será un partido por la ida de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Hay que tener en cuenta que el Táchira pasó de ronda al vencer por penales al boliviano The Strongest. Deportes Tolima , por su parte, clasificó de manera directa a esta etapa de la Libertadores debido a cómo quedó en su respectivo torneo local de la temporada pasada. Deben jugar, como mínimo, cuatro partidos (seis en el caso del club venezolano) para llegar a la instancia de grupos.

¿Cómo llegan Táchira y el Tolima a la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

La tienda de Táchira viene de empatar 0-0 con el Trujillanos en la liga venezolana. Por su parte, el club cafetero llega de vencer 2-1 a Once Caldas por la Primera A Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Táchira vs Tolima en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el jueves 19 de febrero en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, ubicado en la ciudad de San Cristóbal. El recinto tiene una capacidad para 38,755 espectadores.



¿A qué hora juegan Deportivo Táchira vs Tolima por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores?

En Perú , el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela , el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 8:30 p.m. En Brasil, el partido Deportivo Táchira vs Tolima comienza a las 9:30 p.m.



¿Qué canal TV transmite el Deportivo Táchira vs Tolima en vivo?

El partido de Táchira contra Deportes Tolima será transmitido por la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney+. RPP te lleva los goles y todas las incidencias.

Táchira vs Tolima: alineaciones posibles

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla, Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda; Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero.



Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez y Adrián Parra.

