CPI: así va la intención de voto para las elecciones presidenciales a menos de dos meses de los comicios

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales de abril de 2026, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se posiciona como el candidato con mayor intención de voto, alcanzando el 13.9 % según la última encuesta de CPI presentada en exclusiva por RPP.

Le sigue Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un 7 %, en un panorama donde el 29.1 % de los encuestados aún no define su preferencia y el 16.1 % optaría por voto blanco, nulo o viciado.

La medición, realizada entre el 14 y 18 de febrero de 2026, refleja una evolución variada en las preferencias desde noviembre de 2025, con algunos candidatos ganando terreno y otros perdiendo apoyo en un contexto de alta incertidumbre electoral.

Esta encuesta, basada en respuestas asistidas con tarjeta de candidatos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), destaca la fragmentación del electorado urbano nacional, donde ningún aspirante supera el 14 % de respaldo.

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, emerge como tercero con 5.1 %, seguido de cerca por César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), con 4.4 %, y Carlos Álvarez, de País para todos, con 4%. Otros nombres como Martín Vizcarra, de Perú Primero, registran 3.2%, mientras que José Luna Gálvez, de Podemos Perú, obtiene 3 %.

También aparecen Yonhy Lescano, de Partido Político Cooperación Popular, con 2.2 %; George Forsyth, de Somos Perú, con 1.9 %; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1.8 %; y Ricardo Belmont, de Partido Cívico Obras, con 1.4 %.

Entre los líderes, Rafael López Aliaga mantiene una ventaja consistente, aunque su apoyo ha fluctuado ligeramente en los últimos meses. Keiko Fujimori, por su parte, muestra una ligera recuperación en febrero tras descensos previos.

El grupo de "otros candidatos" suma un 5%, mientras que un 1.9 % de los consultados piensa no votar. Estos datos subrayan un electorado dividido, donde la suma de votos en blanco, nulo o viciado representa un bloque significativo que podría influir en el resultado final de los comicios.

Evolución de la intención de voto

La trayectoria de las preferencias electorales muestra dinámicas notables en los últimos meses. Rafael López Aliaga ha experimentado un leve descenso desde el 14.6 % en la segunda quincena de enero hasta el 13.9% en la primera de febrero, tras un crecimiento desde el 12.5 % en noviembre de 2025.

Keiko Fujimori, en cambio, revirtió una caída de 7.6 % en noviembre a 6.6% en la segunda quincena de enero, subiendo a 7 % en febrero.

Alfonso López Chau registra el mayor ascenso, pasando de 1.8 % en noviembre a 5.1 % en febrero. Mientras que César Acuña avanzó de 2.8 % a 4.4 %, y Yonhy Lescano creció de 0.5 % a 2.2 %. Por el contrario, Martín Vizcarra descendió de 6.7% en noviembre a 3.2 % en febrero. Carlos Álvarez se mantiene estable alrededor del 4%, mientras que Roberto Sánchez, ausente en noviembre, alcanzó 1.8 % en febrero.

Los indecisos han disminuido mínimamente, de 30.7 % en noviembre a 29.1 % en febrero, y los votos en blanco, nulo o viciado oscilan entre 19.2 % y 16.1 %.

Ficha técnica

La investigación de CPI se basó en una muestra de 1.300 personas de la población urbana nacional, incluyendo hombres y mujeres de entre 18 y 70 años. Las encuestas se realizaron de manera presencial en hogares entre el 14 y el 18 de febrero de 2026. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95.5 % y un margen de error de +/- 2.7 %.