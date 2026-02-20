Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar

Irán informó este jueves al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que responderá "decisivamente" si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó "fuerza hostil" en la región.

En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU señaló que la retórica de Donald Trump hacia Irán "señala un riesgo real de agresión militar", pero enfatizó que Teherán no busca iniciar una guerra.

La advertencia se produce en medio de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, en un contexto en que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no han alcanzado un acuerdo definitivo y la presencia de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio se ha incrementado como gesto de presión.

Funcionarios iraníes han intentado subrayar que la República Islámica no desea un conflicto, pero han insistido en que, de ser atacada, actuará en defensa propia, lo que agrega incertidumbre a un panorama ya marcado por despliegues militares y discursos confrontacionales.

La comunidad internacional observa con atención estas declaraciones, mientras continúan las conversaciones diplomáticas para evitar una escalada mayor que podría tener consecuencias más amplias en la región y en la estabilidad global.

Previo a la carta de Irán, distintos medios estadounidenses adelantaron, que, según fuentes anónimas de la Administración, el presidente Trump prepara un cronograma de posibles ataques contra Irán.

Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre Irán en unos "diez días"

Donald Trump dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los "próximos diez días" si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

"Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días", afirmó durante su discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales.

Trump insistió también en que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas".

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.