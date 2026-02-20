El 29.1 % de electores aún no define su voto para presidente del Perú, según encuesta de CPI

Solo el 4.2 % de votantes a nivel nacional respondió que sí votaría por un candidato presidencial. El sondeo fue realizado entre el 14 y 18 de febrero.

A menos de dos meses para las Elecciones Generales 2026, el 29.1 % de electores a nivel nacional aún no tiene definido su voto para presidente del Perú, según una encuesta de CPI, difundida esta mañana en exclusiva por RPP.

El estudio, realizado entre el 14 y 18 de febrero, muestra que el 29.0 % en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao tampoco tiene definido a su candidato presidencial; mientras que el 29.1 % de votantes del interior del país tiene una posición similar.

Solo el 4.2 % de votantes a nivel nacional respondió que sí votaría por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es seguido por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Carlos Álvarez (País para Todos) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular), con 4.2 %, 3.6 % y 3.5 de respaldo, respectivamente.

Los candidatos Mario Vizcarra (Perú Primero), César Acuña (Alianza para el Progreso), George Forsyth (Somos Perú) y Alfonso López Chau (Ahora Nación) obtuvieron menos del 2.0 % de aprobación.

En tanto, el 33.9 % de electores aseguró que no votaría por ninguno de los 36 candidatos presidenciales.

Asimismo, el número de votantes que no precisó por quién votaría es de 40.0 %.

CPI: así va la intención de voto para las elecciones presidenciales a menos de dos meses de los comicios

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales de abril de 2026, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se posiciona como el candidato con mayor intención de voto, alcanzando el 13.9 %, según la última encuesta de CPI.

Le sigue Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con un 7 %, en un panorama donde el 29.1 % de los encuestados aún no define su preferencia y el 16.1 % optaría por voto blanco, nulo o viciado.

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, emerge como tercero con 5.1 %, seguido de cerca por César Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), con 4.4 %, y Carlos Álvarez, de País para todos, con 4 %. Otros nombres como Martín Vizcarra, de Perú Primero, registran 3.2 %, mientras que José Luna Gálvez, de Podemos Perú, obtiene 3 %.

También aparecen Yonhy Lescano, de Partido Político Cooperación Popular, con 2.2%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1.9 %; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1.8%; y Ricardo Belmont, de Partido Cívico Obras, con 1.4 %.

Entre los líderes, Rafael López Aliaga mantiene una ventaja consistente, aunque su apoyo ha fluctuado ligeramente en los últimos meses. Keiko Fujimori, por su parte, muestra una ligera recuperación en febrero tras descensos previos.

Ficha técnica

La investigación de CPI se basó en una muestra de 1 300 personas de la población urbana nacional, incluyendo hombres y mujeres de entre 18 y 70 años.

Las encuestas se realizaron de manera presencial en hogares entre el 14 y el 18 de febrero de 2026.

El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error de +/- 2.7%,