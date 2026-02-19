Ricardo Mendoza le canta a su bebé recién nacido: “Te mereces todo y amarte es mi necesidad”

A menos de un mes de haberse convertido en padre de un niño, Ricardo Mendoza mostró otra faceta de su vida compartiendo momentos con su hijo recién nacido.

A través de sus redes sociales, el comediante peruano hizo una versión del tema UWAIE del cantante colombiano Kapo, solo que cambió la palabra “flaca” por “bebé”.

“Bebé, sos hermoso, te mereces todo y amarte es mi necesidad”, se le escucha interpretar a Mendoza mientras carga a su bebé en su brazo izquierdo y toca el teclado con el derecho.

No es la primera vez que Ricardo Mendoza expresa su amor a su familia. En San Valentín, cuando Katya Mosquera llegó a casa con su hijo tras dar a luz, el actor le dedicó un mensaje:

“¡Que feliz me siento hoy! ¡¡Y tú Katya Mosquera jugando de mi equipo eres la mejor!! ¡¡Que bestia de buena madre, que hermosa pareja eres!! Te amo demasiado… ahora los 4 celebremos el amor y la vida en nuestro hogar”, escribió en un post.

Así anunció que será papá de un niño

En diciembre de 2025, el programa Hablando Huevadas fue escenario de una particular y multitudinaria revelación de género cuando Ricardo Mendoza y su equipo organizaron un show especial para anunciar si su bebé sería niño o niña. El evento, bautizado con humor como “Baby shower del hijo de Richavo (este sí es su hijo)”, se realizó en el recinto Costa 21 y reunió a cientos de asistentes.

La celebración formó parte del espectáculo habitual del programa y tuvo como protagonistas a los comediantes, quienes involucraron al público en el esperado anuncio. Durante el show, Luna adelantó que serían los asistentes quienes descubrirían en vivo el sexo del bebé, generando expectativa entre los presentes.

Durante el anuncio, una lluvia de confeti rosado cubrió el recinto, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una niña. Sin embargo, la sorpresa llegó segundos después, cuando en la pantalla gigante apareció el mensaje que confirmaba la noticia: “¡Es niño!”.