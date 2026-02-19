Últimas Noticias
Netanyahu lanza advertencia a Irán: "Si nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar"

Durante su discurso, Netanyahu indicó que los enemigos de Israel en la región "se niegan a rendirse" y que se están reorganizando para desafiarle de nuevo. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, "se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar".

"Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí.

Las palabras del líder israelí se producen después de que en las últimas horas diversos medios estadounidenses señalaran que el presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando seriamente posibles ataques contra Irán para los próximos días.

Durante su discurso, Netanyahu indicó que los enemigos de Israel en la región "se niegan a rendirse" y que se están reorganizando para desafiarle de nuevo.

"Le he dejado claro al presidente Trump los principios que, en opinión de Israel, deben guiar cualquier negociación con Irán", agregó en referencia al encuentro que mantuvieron ambos dirigentes la semana pasada en Washington.

Israel exige el fin del programa nuclear iraní

Según ha filtrado la prensa local, Israel ha venido insistiendo a Estados Unidos que en las negociaciones con Irán le exija el fin de su programa nuclear, pero también el de misiles balísticos, y que deje de financiar a grupos radicales de la región como Hamás (Gaza), Hizbulá (Líbano) o los hutíes del Yemen.

"¡No nos pongan a prueba ni pongan a prueba nuestra determinación, porque se encontrarán ante un pueblo unido y un ejército fuerte y victorioso!", advirtió hoy por su parte el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu bombardeó el pasado mes de junio Irán en medio de las negociaciones que por entonces mantenía con Estados Unidos, una operación a la que también se sumó Washington, lo que desató una guerra de doce días entre ambos países.

Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
