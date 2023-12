Javier Milei: ¿Qué cambios ha decretado en Argentina tras las dos primeras semanas de su gestión presidencial?

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el último miércoles un plan que contempla la reforma de más de 300 normas para sentar "las bases de la reconstrucción de la economía argentina, y devolverle la libertad y la autonomía a los individuos, sacándoles el Estado de encima", según proclamó el mandatario aquel día.

Con el confesado propósito de que "Argentina sea una potencia mundial", el objetivo de este ambicioso plan es "desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico" de dicha nación.

En esa línea, Milei anunció que "se llamará a sesiones extraordinarias" en el Congreso de la Nación y "se enviará un paquete de leyes para acompañar estas reformas y avanzar en el proceso de cambio".

¿Qué establecen estos cambios y cómo afectarán a la sociedad argentina en los próximos meses?

Privatización de empresas públicas

El decreto de necesidad urgente (DNU) busca transformar en sociedades anónimas "todas" las empresas estatales para su "posterior privatización", a fin de desregularizar la economía del país.

Dentro del paquete que Milei mandará al Parlamento para su aprobación, se incluye la derogación del régimen de sociedades del Estado y de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.

"Recibimos la peor herencia de la historia", se lamentó el jefe del Estado argentino al anunciar el plan con el que pretende acabar con el déficit fiscal, un mal endémico del país suramericano.

Además, Milei resaltó la carga recibida de los gobiernos de los últimos años, en su mayoría de signo peronista, señalando "el déficit consolidado del 15 % del PBI, la presión impositiva más alta del mundo, la falta de reservas en el Banco Central, la confianza crediticia destruida, la emisión monetaria desenfrenada y la crisis inflacionaria anual del 15.000 %".

También se quejó de los “defaulteadores seriales” que, según dijo, le han sacado trece ceros al peso y destruido otras cinco monedas nacionales, de "dos crisis hiperinflacionarias sin guerras, 50 % de la población por debajo de la línea de la pobreza, 10 % de la población indigente y cinco millones de argentinos a los que no les alcanza para comer".

El programa del actual Gobierno incluye la derogación de la ley de Alquileres, la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas si así lo desean, y la autorización de la cesión total o parcial del paquete accionarial de Aerolíneas Argentinas.

El decreto, enviado al Congreso para su aprobación en sesión extraordinaria, también prevé la derogación de la ley de Abastecimiento, que contempla sanciones a empresas en casos de escasez de determinados productos, así como la derogación de la Ley de Góndolas que obliga a los supermercados a ofrecer un mínimo de productos fabricados por pequeñas empresas.

Además, las medidas anunciadas en cadena nacional de radio y televisión establecen la reforma del Código Aduanero para "facilitar" el comercio internacional y que "quede prohibido prohibir las exportaciones", en palabras de Milei.

Las protestas ante las medidas anunciadas por Milei congregaron a decenas de argentinos en la sede del Congreso | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Reacciones en las calles y respuesta del Gobierno

El impacto de la batería de medidas desreguladoras de la economía y privatizadoras sector público anunciada por Milei se dejó sentir en las calles de Buenos Aires, donde los vecinos de algunos barrios protagonizaron protestas desde cruces, ventanas y balcones, haciendo sonar cacerolas y otros utensilios domésticos.

“¡Afuera Milei!", se escuchó en las calles de la capital de Argentina, donde hace apenas un mes el entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza se impuso por casi doce puntos de ventaja sobre el aspirante oficialista y en ese momento ministro de Economía, Sergio Massa.

Según pudo comprobar la agencia EFE, la acción de protesta se escuchó en varias zonas de la ciudad, entre ellas algunas de las más acomodadas, como Palermo y Belgrano, pero también en barrios más modestos como Caballito, Almagro y Avellaneda.

El anuncio del plan de choque del Gobierno se produce el mismo día en que unas 3 000 personas convocadas por organizaciones sociales y de izquierda salieron a las calles de la capital argentina para mostrar su rechazo a la política del presidente ultraliberal.

No obstante, actuando con previsión de la respuesta popular, el Gobierno también emitió un nuevo protocolo frente a las movilizaciones ciudadanas, el cual fue anunciado por la nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El protocolo anunciado por Bullrich restringe severamente la movilización ciudadana | Fuente: EFE | Fotógrafo: Isaac Fontana

"Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, indicó.

“Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación (...) Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”, agregó la responsable del sector que agrupa a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Asimismo, Bullrich señaló que se creará un registro de organizaciones sociales que “instiguen” las protestas, y que se “enviará la factura” de “los gastos” de la actuación de las fuerzas del orden.

“El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos (...) Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas (...) Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”, precisó.

¿Qué ha cambiado en Argentina con la 'motosierra'?

En suma, el Decreto de Necesidad y Urgencia, deroga la ley de alquileres, con lo que queda liberada por completo la relación entre propietario e inquilino, sin plazos, sin límites en los aumentos e incluso permite pagos en cualquier moneda, lo que el propio Milei reconoció como una "pre-dolarización" de la economía.

También, se elimina la ley de abastecimiento que intentaba impedir la especulación de los grandes proveedores de alimentos, justo cuando los precios de artículos de primera necesidad están fuera de control.

Se derogan normas de protección a los trabajadores: aumentan de tres a ocho meses los períodos de prueba; se modifican a favor de las empresas los regímenes de indemnizaciones por despido sin causa y quedarán suprimidos los convenios laborales en vigor desde 1975 para discutir nuevas disposiciones.

La "motosierra" de Milei también entra al negocio del fútbol con la creación de Sociedades Anónimas Deportivas, pese a que la reciente asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reafirmó el régimen de sociedades civiles sin fines de lucro, con el voto de más de un millar de entidades y sólo una disidencia.

A su vez, queda prohibido limitar exportaciones de cualquier índole y se liberan los servicios de internet digital, abriendo explícitamente la puerta a la empresa Starlink que maneja el magnate Elon Musk, fan del presidente argentino en su red social X.

(Con información de AFP)