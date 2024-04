Periodista argentino denunció que él y sus hermanos fueron abusados por su padre y su tío

El periodista argentino Juan Pedro Aleart reveló en vivo que tanto él como sus hermanos fueron abusados por su propio padre y su tío.

Primero, se refirió sobre su padre, a quien calificó de "violento y abusador", y contó que, pese a ser consciente de su diagnóstico de VIH, abusó de su hermana, que entonces tenía tres años.

"Mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante de mí, cuando yo era chico. Nos hacía creer a mí y a mi hermano que era un juego, que mi hermana exageraba", manifestó.

"Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo", agregó.

Suicidio del padre

Posteriormente, Juan Pedro Aleart mencionó que logró convencer a su hermana de realizar la denuncia contra su padre. No obstante, en principio, el proceso tuvo un desarrollo lento.

No fue hasta que la fiscal Carla Cerliani decidió darle curso, cuando el proceso tomó mayor celeridad. Sin embargo, cuando la notificación sobre la denuncia le llegó al padre, tres semanas atrás, este decidió quitarse la vida.

"Le insistí hasta el hartazgo, he discutido de hecho, para que haga la denuncia y me hice cargo de los honorarios de sus abogados para que finalmente concretara la denuncia. Y eso fue lo que sucedió. Yo fui testigo. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice", indicó.

"Mi padre fue notificado de la denuncia hace tres semanas y al no querer enfrentar la atrocidad que había cometido, decidió suicidarse", añadió.

Abusos por parte del tío

Además de lo narrado, Juan Pedro Aleart revivió otro episodio de su primera infancia y contó que un tío, aprovechando la situación, abusó tanto de él como de su hermano desde los seis años.

"Ésta es sólo una parte de la historia. Mientras todo esto ocurría, en una casa donde mi madre también era víctima, pero a la vez cómplice; un tío, en el que yo confiaba, aprovechó el contexto de vulnerabilidad y abusó de mí y de mi hermano desde los seis años. Mis padres no hicieron nada. Él fue la primera persona a la que denuncié. Fue difícil, pero lo hice", relató.

El periodista realizó una denuncia y se presentó ante la justicia a fines de 2022, cuando ya era considerado una figura pública.

"Para mí, hacer la denuncia fue muy difícil, animarme a hacerla siendo una figura pública. Presenté tres informes psicológicos de dos profesionales distintos, presenté el test de Rorschach, pueden investigar de qué se trata: todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la Justicia", indicó.

No obstante, aun cuando su relato fue calificado de "creíble y fundado"; el delito ya había prescrito, por lo que la responsabilidad no podía imputarse y "esta persona está libre".

Llamado a la justicia

El periodista contó que, en un primer momento, no encontró respaldo por parte del sistema judicial. No obstante, su caso pudo ser elevado al máximo tribunal de la provincia, donde espera por fin se haga justicia.

"Me ha costado muchísimo, he tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda para buscar un poco de paz. Me he encontrado que la Justicia de la provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos", aseveró.

"Espero que esta vez los miembros de la Corte estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores", finalizó.

Respuesta de sus hermanos

Luego de lo ocurrido, Sofía Aleart y Martín Aleart, hermanos del periodista, emitieron un comunicado en el que indicaban que no habían otorgado autorización para que la información sobre este caso sea expuesta de manera pública.

Además, cuestionaron el hecho de que la exposición mediática del caso podría generar una reacción adversa en las víctimas de abuso sexual, quienes podrían inhibirse de denunciar al sentir vulnerada su intimidad.

"Comunicamos que no hemos dado ninguna autorización para que nuestros nombres, datos e intimidad sean expuestos públicamente (...). A la opinión pública le pedimos que se pregunten qué niño, niña y adolescente víctima de abuso sexual va a atreverse a denunciar las violencias sufridas si su intimidad es expuesta en todos los medios de comunicación del país", se puede leer en el comunicado.