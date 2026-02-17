Shakira manda mensaje en chino y sorprende a fans con su fluidez con el idioma por el Año del Caballo de Fuego [VIDEO]

Shakira manda mensaje en chino para celebrar el Año del Caballo de Fuego. | Fuente: TikTok (shakira)

Shakira sorprendió a todos sus seguidores al hablar en chino. La cantante colombiana compartió un saludo a sus fans asiáticos previo a la celebración del Año Nuevo Chino este miércoles 17 de febrero, que este 2026 celebra el Año del Caballo del Fuego.

Por medio de un video, compartido en su cuenta oficial de TikTok, la intérprete de Acróstico y Antología se dirigió a sus seguidores mostrando su talento para el idioma chino pronunciando las palabras para compartir con sus fanáticos de dicho país.

En efecto, vestida de rojo y con su clásica cabellera dorada en honor al Caballo de Fuego, la ídolo y referente de pop en Latinoamérica miró de frente a la cámara y con una gran sonrisa exclamó: "¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!".

Seguidamente, la también bailarina y empresaria de 49 años deslizó la posibilidad de estar pronto en el continente asiático como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran por lo que se espera una nueva programación de conciertos de la artista nacida en Barranquilla. “¡Nos vemos pronto! ¡Los quiero, besos!”, señaló.

Asimismo, diversos usuarios felicitaron a Shakira por dedicar un saludo especial a sus seguidores en China. “Shakira es la mejor cantante del mundo”, “Mi madre políglota”, “Shakira no solo es la reina de la música, sino del idioma", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que Shakira habla seis idiomas de forma fluida. Entre estos: inglés, catalán, portugués, francés, italiano, árabe y ahora chino.

“También cabe resaltar que en 2021 el sitio web Cociente de Inteligencia, publicó que la intérprete tiene un Coeficiente Intelectual de 140, lo que la califica como una de las mujeres más inteligentes del planeta”, reportó la revista Hola!