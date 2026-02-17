Últimas Noticias
Shakira manda mensaje en chino y sorprende a fans con su fluidez con el idioma por el Año del Caballo de Fuego [VIDEO]

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Puro talento! Shakira no dudó en celebrar el Año Nuevo Chino 2026 mandando un mensaje a sus fanáticos asiáticos en sus redes sociales. Mira el peculiar saludo de la colombiana.

Shakira sorprendió a todos sus seguidores al hablar en chino. La cantante colombiana compartió un saludo a sus fans asiáticos previo a la celebración del Año Nuevo Chino este miércoles 17 de febrero, que este 2026 celebra el Año del Caballo del Fuego.

Por medio de un video, compartido en su cuenta oficial de TikTok, la intérprete de Acróstico y Antología se dirigió a sus seguidores mostrando su talento para el idioma chino pronunciando las palabras para compartir con sus fanáticos de dicho país.

En efecto, vestida de rojo y con su clásica cabellera dorada en honor al Caballo de Fuego, la ídolo y referente de pop en Latinoamérica miró de frente a la cámara y con una gran sonrisa exclamó: "¡Hola, China! ¡Feliz Año Nuevo Chino para todos!".  

Seguidamente, la también bailarina y empresaria de 49 años deslizó la posibilidad de estar pronto en el continente asiático como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran por lo que se espera una nueva programación de conciertos de la artista nacida en Barranquilla. “¡Nos vemos pronto! ¡Los quiero, besos!”, señaló.

Asimismo, diversos usuarios felicitaron a Shakira por dedicar un saludo especial a sus seguidores en China. “Shakira es la mejor cantante del mundo”, “Mi madre políglota”, “Shakira no solo es la reina de la música, sino del idioma", fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que Shakira habla seis idiomas de forma fluida. Entre estos: inglés, catalán, portugués, francés, italiano, árabe y ahora chino.

“También cabe resaltar que en 2021 el sitio web Cociente de Inteligencia, publicó que la intérprete tiene un Coeficiente Intelectual de 140, lo que la califica como una de las mujeres más inteligentes del planeta”, reportó la revista Hola!

Shakira dará concierto gratuito en Copacabana

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del evento anual Todo el mundo en Río. Se espera que el espectáculo convoque a más de un millón de personas, siguiendo la estela de los multitudinarios shows de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025).

El anuncio fue realizado por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, el miércoles 11 de febrero un breve mensaje en redes sociales acompañado de imágenes de la artista colombiana. Aunque no ofreció mayores detalles, confirmó así las especulaciones sobre la estrella invitada de la próxima edición.

El concierto en Copacabana marcará el cierre —hasta el momento— de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que comenzó el 11 de febrero precisamente en Río de Janeiro.

Tras ese arranque en Brasil, la cantante recorrió varios países de Latinoamérica —incluido Perú— y Norteamérica.

Actualmente, la artista se encuentra en El Salvador y luego regresará a México para tres presentaciones a fines de febrero. El tramo final del tour la llevará a Medio Oriente, con fechas confirmadas en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita entre marzo y abril.

Shakira confesó su fascinación por la cultura peruana: "Me encanta"

Shakira confesó su admiración por el Perú antes de su último concierto en el Estadio Nacional el martes 18 de noviembre de 2025. La cantante colombiana se tomó un breve momento para poder dar declaraciones en medio de la algarabía de los fans por su llegada a Lima.

Dentro de su camioneta negra y luciendo unas elegantes gafas, la artista internacional bajó la ventana del auto para dar sus primeras impresiones sobre los shows que viene realizando en estos días en nuestro país.

"Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias”, expresó ‘La loba’ mostrando su sencillez y disposición para poder dar unas breves declaraciones. “¿Qué tal la expectativa hoy?”, le consultaron. “Increíble, increíble los conciertos. Lo estoy pasando genial”, exclamó Shakira.

Eso no es todo. La intérprete de Ojos así sorprendió al hablar libremente de su admiración por la cultura de nuestro país. “¿Cómo la has pasado en tu visita al Perú?”, preguntó un reportero de Amor y fuego.

Acto seguido, Shakira contestó: “Increíble. Me encanta. Saben, me encanta la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca. De los orígenes de Lima. Así que estoy muy contenta acá. Así es señores, muchas gracias. Un besito”.

@shakira

Happy new year China! See you very soon! Chin chin! ❤️ 中国，新年快乐！ 很快就能见到你们啦！ 亲亲 ❤️

♬ original sound - Shakira
