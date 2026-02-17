'Blooper' y gol de Cristal: arquero de 2 de Mayo, de ser héroe ante Alianza a fallar en empate final [VIDEO]

Ángel Martínez no tuvo una afortunada actuación en el empate de 2 de Mayo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores.

Sporting Cristal igualó este martes 2-2 en casa del voluntarioso 2 de Mayo paraguayo, pese a jugar casi 60 minutos con un jugador menos, por lo que la llave que enfrenta a ambos clubes por un billete a la tercera fase previa de la Copa Libertadores se decidirá la semana próxima en Lima.

Yoshimar Yotún abrió el marcador de penal, mientras 2 de Mayo le dio vuelta con tantos de Fernando Cáceres y autogol de Cristiano Da Silva. Sin embargo, el cuadro celeste encontró la ruta del empate a los 87 minutos.

Después de un centro de Martín Távara, el arquero Ángel Martínez no pudo interceptar el balón, quien cometió un 'blooper' para sellar el 2-2 final en el estadio Río Parapití de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero.

Así llegó el 2-2 de Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. | Fuente: ESPN

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones confirmadas

2 de Mayo: Martínez, Dávalos, Sosa, Saiz, Castro, Alfonso, Sanabria, Romero, Gómez, Delvalle, Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Enríquez; J. González, Araujo, Lutiger, Da Silva; Cazonatti, Cabellos, Yotún; S. González, Iberico, Vizeu.