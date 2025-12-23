Arabia Saudita ejecutó a tres hombres acusados de terrorismo y alcanzó cifra récord de ajusticiamientos en 2025

Las autoridades saudíes ejecutaron este martes a tres ciudadanos por haber cometido "actos terroristas" en el reino, lo que aumenta así su récord anual histórico de personas ajusticiadas hasta las 350, según diferentes recuentos de oenegés.

"Tres ciudadanos saudíes fueron ejecutados este martes en la región Oriental (este de Arabia Saudí) tras haber sido condenados a muerte por acciones terroristas en el reino", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado, en el que añadió que fueron acusados de asesinar a "un miembro de las fuerzas de seguridad y provocar heridas a otro, disparar contra sedes y vehículos de las fuerzas de seguridad".

La condena también fue por "fabricar explosivos y poseer armas y municiones con el objetivo de perturbar la seguridad y la estabilidad de la sociedad".

En la nota no se apunta cuándo fueron detenidos, pero indica que "la investigación culminó con la acusación formal de estos delitos y, tras ser remitidos al tribunal competente, se dictó la sentencia en su contra, confirmando la imputación y ordenando su ejecución como castigo discrecional", un veredicto que fue ratificado por el Tribunal Supremo.



Cifra récord de ejecuciones

Ayer, lunes, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), radicada en el exilio, afirmó que el país del golfo Pérsico ha batido su récord de ejecuciones documentadas, con 347 en 2025, superando así el récord anterior que se estableció en 2024 con 345 ejecuciones.

La ONG dijo que los delitos relacionados con drogas representaron el 69 % de todas las condenas a muerte, con un total de 238, en comparación con las 222 ejecuciones de 2024.

En noviembre de 2022, Arabia Saudita llevó a cabo las primeras ejecuciones por delitos relacionados con drogas en casi tres años, revirtiendo así una moratoria sobre las ejecuciones por tales delitos anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

El príncipe heredero saudí y líder de facto, Mohamed bin Salmán, señaló en 2018 que su intención era reducir significativamente el número de ejecuciones.

Las autoridades saudíes suelen informar de la gran mayoría de las ejecuciones a través de comunicados difundidos por el Ministerio del Interior, aunque algunas de las aplicaciones de penas capitales no se publican.

