EE.UU. ejecutó a sujeto que asesinó a pareja en Florida

Florida aplicó este jueves la pena capital a Frank Athen Walls, un hombre de 58 años condenado en 1992 por asesinato que se convirtió en el 19º ejecutado de 2025, un máximo histórico para un estado que ha concentrado dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte en EE.UU. este año.

En lo que va del año se han registrado 47 ejecuciones en el país, la mayoría por inyección letal, aunque también se han utilizado otros métodos como el gas nitrógeno, aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana y considerado controvertido por el sufrimiento que provoca, así como el pelotón de fusilamiento, con tres ejecuciones en Carolina del Sur.

La ejecución de Walls se llevó a cabo a las 6:11 p.m. (hora local) del jueves, 18 de diciembre; en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, siendo la última este año.

El hombre fue condenado hace más de tres décadas por el asesinato en 1987 de una pareja en el condado tras irrumpir en su domicilio cuando contaba con 19 años.

La corte de apelaciones rechazó el recurso de la defensa, que argumentó que su cliente padecía problemas médicos que podían agravar su sufrimiento durante la ejecución, que fue realizada mediante inyección letal.



Florida, con récord de ejecuciones

Las 19 ejecuciones realizadas en Florida este año -todas ellas mediante el cóctel letal- superan con creces el récord anual de ocho muertes que poseía el 'Estado del sol' desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos.

Florida, uno de los 27 estados estadounidenses que mantiene vigente la pena capital, había alcanzado dicha cifra en dos ocasiones: 1984 y 2014.

Sin embargo, la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador, el republicano Ron DeSantis, que no muestra intención de reducir el ritmo de las ejecuciones, propició que el estado batiera ese récord en julio.

Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU. -junto con Alabama- en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital, y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte -8 de los 12 miembros del jurado-.

Actualmente posee 265 reclusos en el corredor de la muerte. El segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones.

