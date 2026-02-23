Ignacio Buse vs Thiago Tirante en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver los dieciseisavos del Chile Open 2026?

Ignacio Buse (66 ATP) medirá fuerzas ante el argentino Thiago Tirante (76 ATP) por los dieciseisavos del Chile Open 2026. La primera raqueta peruana llega a esta competencia después de brillar en las semifinales de Río.

Buse llegará a Santiago con confianza renovada y ranking histórico, consolidándose como uno de los protagonistas de la gira sudamericana de arcilla y como la principal referencia del tenis peruano en el circuito internacional.

Ignacio Buse vs Thiago Tirante: ¿Cómo llegan a los 16avos de final del Chile Open 2026?

Ignacio Buse llega tras perder 2-0 ante el chileno Alejandro Tabilo. En tanto, el argentino Thiago Tirante perdió 2-1 también ante Tabilo.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Thiago Tirante en vivo por el Chile Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante se disputará este martes 24 de febrero en el Complejo Mario Caracci Onetto del Club Deportivo Universidad Católica, en Santiago.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Thiago Tirante por el Chile Open 2026?



En Perú , el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 3:00 p.m.

, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante comienza no antes de las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Ignacio Buse vs Thiago Tirante por TV?



El partido entre Ignacio Buse vs. Thiago Tirante se podrá ver EN VIVO por ATP TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Ignacio Buse vs Thiago Tirante: historial de enfrentamientos