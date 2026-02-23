¡Oficial! Selección Peruana confirmó amistosos ante Senegal y Honduras en Europa: ¿cuáles son las fechas y sedes?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó este lunes que la Selección Peruana enfrentará a Senegal y a Honduras en los primeros partidos del estratega brasileño Mano Menezes en el banquillo de la bicolor.

"La bicolor vuelve a las canchas para disputar sus amistosos internacionales", dice el breve mensaje de la FPF, en referencia a los partidos de Perú pensando en su preparación rumbo al Mundial 2030.

El primer partido de la fecha FIFA será contra Senegal, vigente monarca de la Copa África. La cita se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a partir de las 11 de la mañana (hora peruana), en el Stade de Francia.

Posteriormente, la bicolor medirá fuerzas frente a Honduras el martes 31 de marzo, en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid (España) a partir de la 1 de la tarde (hora peruana).

Se estima que la primera convocatoria de Mano Menezes será antes de la quincena de marzo. En la lista no faltarán jugadores como Pedro Gallese, Renzo Garcés, Erick Noriega, Alex Valera, entre otros.