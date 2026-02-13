Tensión en Asia: Corea del Norte amenaza con una “respuesta terrible” si continúan las incursiones de drones surcoreanos

La advertencia de Pyongyang llega después de que un aparato de este tipo violara el espacio aéreo norcoreano el pasado 4 de enero.

Las autoridades de Corea del Norte han amenazado este viernes con una "respuesta terrible" si se producen más incursiones de drones procedentes de Corea del Sur.

La advertencia de Pyongyang llega después de que un aparato de este tipo violara el espacio aéreo norcoreano el pasado 4 de enero, en un incidente que ha provocado un aumento de la tensión entre las partes.

"Quiero alertar de que la recurrencia de este tipo de provocaciones supone una violación de la soberanía inalienable de Corea del Norte y provocará, de forma segura, una respuesta terrible", dijo el líder norcoreano, Kim Jong Un, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

"Nos da igual quién utilizó el dron para esta infiltración y si es un individuo o si pertenece a una organización concreta", agregó, en relación con un incidente que ha llevado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a exigir una investigación inmediata.

Dron habría realizado reconocimiento de la zona

Pyongyang ha afirmado que el aparato estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos han determinado que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos.

En este sentido, las autoridades norcoreanas han indicado que el objetivo del dron era realizar un "reconocimiento de la zona".

Asimismo, el régimen norcoreano ha recordado que otro dron también realizó otra incursión el pasado mes de septiembre equipado con "una cámara óptica de alta resolución", lo que supone "un claro medio de vigilancia y reconocimiento".

El pasado mes de enero, el Gobierno de Corea del Norte afirmó que las autoridades surcoreanas son "el enemigo más hostil hacia nosotros" y señaló que derrumbarán cualquier "objetivo" en caso de ataque.