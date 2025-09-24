El tifón Ragasa deja 17 muertos en Taiwán y toca tierra en el sur de China

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El número de fallecidos en Taiwán por las inundaciones provocadas por el supertifón Ragasa ascendió a 17, mientras que este miércoles tocó tierra en la provincia meridional china de Cantón, donde cerca de dos millones de personas fueron evacuadas y gran parte de la actividad económica quedó paralizada.

En Taiwán, el desbordamiento de un lago natural en el cauce del arroyo Matai’an anegó el municipio de Guangfu entre las 14:50 y las 16:30 hora local (06:50-08:30 GMT) del martes, después de que cediera la presa natural formada por sedimentos.

Según el Comando Central de Operaciones de Emergencia, solo en Guangfu se contabilizan 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos, mientras que 135 vecinos fueron rescatados con vida en las últimas horas.

El primer ministro isleño, Cho Jung-tai, pidió investigar por qué las órdenes de evacuación “no se cumplieron plenamente” pese a que el lago era monitoreado desde julio.

Hong Kong, paralizada

Ragasa, considerado el ciclón tropical más intenso de este año a nivel global, pasó en la madrugada de este miércoles por Hong Kong con vientos de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales, paralizando la urbe, provocando inundaciones y activando la máxima alerta meteorológica.

La Oficina Meteorológica local elevó la señal de tifón al nivel 10, el máximo, con suspensión de actividades comerciales, transportes públicos y servicios no esenciales, e instó a la población a permanecer en sus hogares.

También se emitió una señal de lluvia ámbar por precipitaciones que anegaron calles en el este y sur, mientras olas de hasta cuatro metros golpeaban la costa. Se registraron daños en viviendas y mobiliario urbano por la caída de árboles y objetos desprendidos.

Hasta el mediodía local del miércoles se habían registrado 62 heridos, entre ellos una mujer y su hijo de cinco años arrastrados el martes por el mar y hospitalizados en estado grave. El Gobierno hongkonés habilitó 49 refugios que acogieron a 791 personas.

Impacto en el sureste de China

El tifón tocó tierra sobre las 17:00 horas locales (09:00 GMT) en la isla de Hailing, perteneciente a la ciudad de Yangjiang, con vientos sostenidos de hasta 150 km/h, según el Observatorio Meteorológico de Cantón.

Se espera que en las próximas horas continúe moviéndose en dirección oeste y que se vaya debilitando gradualmente.

Las autoridades evacuaron de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de zonas de riesgo en la provincia, que mantiene activadas la alerta naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica.

Casi una cuarta parte de esas evacuaciones corresponden a Shenzhen, que desplazó a 400.000 personas y mantiene cerrado su aeropuerto desde el martes por la noche.

En la ciudad de Cantón, con unos 18 millones de habitantes, el Gobierno aplica los conocidos como 'cinco paros': suspensión de clases, trabajo, producción, transporte y actividad comercial, con servicios esenciales operativos y 1.570 refugios habilitados.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante el verano y el otoño, cuando las aguas cálidas del Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en la actividad económica.