Irán: aumentan las protestas antigubernamentales en medio de un apagón de comunicaciones

Los medios estatales también informaron sobre la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad durante los primeros doce días de disturbios. |
Fuente: EFE |
Fotógrafo: WAEL HAMZEH
Teherán, el epicentro de la tensión
En Teherán, en las zonas del norte de la capital donde se originaron las manifestaciones, el clima era de tensa calma durante la tarde del jueves cuando se produjo el apagón.
Comercios y cafés permanecían cerrados, las calles prácticamente vacías y el movimiento reducido al mínimo. En contraste, se observaba una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, con patrullas motorizadas y unidades antidisturbios desplegadas en puntos estratégicos.
En tanto, el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, advirtió a los proveedores nacionales contra el acaparamiento y la fijación de precios excesivos. Según informaron medios estatales, el mandatario pidió garantizar el suministro adecuado de bienes y controlar los precios, con el objetivo de evitar una mayor sensación de escasez entre la población. “La gente no debe sentir escasez en términos de suministro y distribución de bienes”, afirmó.
Durante estos 12 días de reclamos, las protestas no se limitaron a las calles. Al menos 36 universidades iraníes participaron activamente, convirtiéndose en focos de difusión de consignas antigubernamentales y ampliando el alcance del movimiento a sectores estudiantiles y académicos.
La figura Pahlavi, presente en las protestas
Con las calles desiertas, las protestas adoptaron una nueva forma. Alrededor de las 20:00 hora local, los gritos comenzaron a escucharse desde el interior de las viviendas. Desde ventanas y balcones, ciudadanos corearon consignas abiertamente dirigidas contra el liderazgo del país, como “Muerte a Jameneí”, “Muerte a la República Islámica” y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.
De acuerdo con testigos citados por la agencia Reuters, las manifestaciones continuaron también en otras ciudades clave como Mashhad e Isfahán.
En medio de este escenario, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán derrocado en 1979, intervino desde el exilio. A través de un video publicado en la red social X, llamó a intensificar las protestas.
Según publicaciones en redes sociales citadas por Reuters, que no pudieron ser verificadas de forma independiente, en varias ciudades y pueblos se escucharon consignas a favor de Pahlavi.
Y a la crisis interna se suma la presión internacional, principalmente del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lanzó advertencias directas en relación con la represión y amenazó con ayudar a los manifestantes si las fuerzas de seguridad disparan contra ellos.
Decenas de muertos y heridos por las manifestaciones
La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, informó que al menos 45 manifestantes murieron en los primeros doce días de protestas, entre ellos ocho niños, y que cientos de personas resultaron heridas.
Solo el miércoles 7 de enero, previo al apagón digital, trece personas perdieron la vida, convirtiéndose en el día más sangriento desde el inicio de la nueva ola de movilizaciones, según esa ONG.
La organización dijo que las fuerzas iraníes utilizaron munición real para reprimir las protestas y llevaron a cabo detenciones masivas en varias ciudades. El número de personas arrestadas en relación con las manifestaciones ya supera las 2.000.