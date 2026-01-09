Irán: aumentan las protestas antigubernamentales en medio de un apagón de comunicaciones

Irán continúa siendo escenario de una ola de protestas que iniciaron a finales de diciembre y que son impulsadas debido al deterioro de la economía de la República Islámica. Este jueves 8 de enero, las autoridades iraníes decretaron un apagón digital casi total que busca limitar la organización y visibilidad de las manifestaciones.

El bloqueo del acceso al internet global se produjo en el duodécimo día consecutivo de protestas. Según informó la plataforma NetBlocks, especializada en monitorear la conectividad y la censura digital, las métricas indicaron un “apagón a nivel nacional”, resultado de una serie de medidas restrictivas que ya venían siendo aplicadas por el gobierno iraní.

Periodistas de la agencia EFE constataron que, desde primeras horas de la tarde, dejó de ser posible acceder a páginas web alojadas fuera de Irán. Las redes privadas virtuales (VPN), habitualmente utilizadas por la población para sortear bloqueos y acceder a plataformas como WhatsApp o Telegram (dos aplicaciones que están restringidas en el país), también dejaron de funcionar.

Irán y su crítica economía

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, específicamente en el Gran Bazar, uno de los centros económicos y simbólicos del país. Comerciantes y sectores afectados por el desplome del rial y la acelerada inflación fueron los primeros en manifestarse. Sin embargo, con el correr de los días, el descontento se amplificó y adquirió un marcado tono político, extendiéndose a más de 110 ciudades y a las 31 provincias iraníes.

Irán enfrenta una profunda crisis económica. La inflación anual supera el 42%, mientras que la inflación interanual de diciembre de 2025 alcanzó más del 52% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La caída sostenida del valor del rial, combinada con el encarecimiento de bienes básicos, ha erosionado el poder adquisitivo de amplios sectores de la población. A este escenario se suman las severas sanciones impuestas por Estados Unidos y Naciones Unidas, en relación con el programa nuclear iraní, que han limitado el acceso a mercados internacionales y agravado las dificultades económicas.

Ante el estallido social, el Gobierno anunció una serie de ayudas económicas consideradas modestas por amplios sectores de la población. Estas medidas, lejos de desactivar el conflicto, no lograron contener el descontento ni frenar las movilizaciones. Tampoco surtieron efecto las advertencias y amenazas lanzadas por las autoridades contra quienes participaban en las protestas.