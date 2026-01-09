Últimas Noticias
Irán: aumentan las protestas antigubernamentales en medio de un apagón de comunicaciones

Organizaciones de derechos humanos denuncian una represión que dejó al menos 45 muertos, incluidos ocho niños, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: ABEDIN TAHERKENAREH
France 24

por France 24

·

Las masivas protestas en Irán se siguen replicando por todo el país, y el jueves las autoridades impusieron un apagón casi total de internet para limitar la comunicación y la organización de los manifestantes.

Irán continúa siendo escenario de una ola de protestas que iniciaron a finales de diciembre y que son impulsadas debido al deterioro de la economía de la República Islámica. Este jueves 8 de enero, las autoridades iraníes decretaron un apagón digital casi total que busca limitar la organización y visibilidad de las manifestaciones.

El bloqueo del acceso al internet global se produjo en el duodécimo día consecutivo de protestas. Según informó la plataforma NetBlocks, especializada en monitorear la conectividad y la censura digital, las métricas indicaron un “apagón a nivel nacional”, resultado de una serie de medidas restrictivas que ya venían siendo aplicadas por el gobierno iraní.

Periodistas de la agencia EFE constataron que, desde primeras horas de la tarde, dejó de ser posible acceder a páginas web alojadas fuera de Irán. Las redes privadas virtuales (VPN), habitualmente utilizadas por la población para sortear bloqueos y acceder a plataformas como WhatsApp Telegram (dos aplicaciones que están restringidas en el país), también dejaron de funcionar.

Irán y su crítica economía

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, específicamente en el Gran Bazar, uno de los centros económicos y simbólicos del país. Comerciantes y sectores afectados por el desplome del rial y la acelerada inflación fueron los primeros en manifestarse. Sin embargo, con el correr de los días, el descontento se amplificó y adquirió un marcado tono político, extendiéndose a más de 110 ciudades y a las 31 provincias iraníes.

Irán enfrenta una profunda crisis económica. La inflación anual supera el 42%, mientras que la inflación interanual de diciembre de 2025 alcanzó más del 52% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La caída sostenida del valor del rial, combinada con el encarecimiento de bienes básicos, ha erosionado el poder adquisitivo de amplios sectores de la población. A este escenario se suman las severas sanciones impuestas por Estados Unidos y Naciones Unidas, en relación con el programa nuclear iraní, que han limitado el acceso a mercados internacionales y agravado las dificultades económicas.

Ante el estallido social, el Gobierno anunció una serie de ayudas económicas consideradas modestas por amplios sectores de la población. Estas medidas, lejos de desactivar el conflicto, no lograron contener el descontento ni frenar las movilizaciones. Tampoco surtieron efecto las advertencias y amenazas lanzadas por las autoridades contra quienes participaban en las protestas.

| Fuente: EFE | Fotógrafo: WAEL HAMZEH

Teherán, el epicentro de la tensión

En Teherán, en las zonas del norte de la capital donde se originaron las manifestaciones, el clima era de tensa calma durante la tarde del jueves cuando se produjo el apagón.

Comercios y cafés permanecían cerrados, las calles prácticamente vacías y el movimiento reducido al mínimo. En contraste, se observaba una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, con patrullas motorizadas y unidades antidisturbios desplegadas en puntos estratégicos.

En tanto, el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, advirtió a los proveedores nacionales contra el acaparamiento y la fijación de precios excesivos. Según informaron medios estatales, el mandatario pidió garantizar el suministro adecuado de bienes y controlar los precios, con el objetivo de evitar una mayor sensación de escasez entre la población. “La gente no debe sentir escasez en términos de suministro y distribución de bienes”, afirmó.

Durante estos 12 días de reclamos, las protestas no se limitaron a las calles. Al menos 36 universidades iraníes participaron activamente, convirtiéndose en focos de difusión de consignas antigubernamentales y ampliando el alcance del movimiento a sectores estudiantiles y académicos.

La figura Pahlavi, presente en las protestas

Con las calles desiertas, las protestas adoptaron una nueva forma. Alrededor de las 20:00 hora local, los gritos comenzaron a escucharse desde el interior de las viviendas. Desde ventanas y balcones, ciudadanos corearon consignas abiertamente dirigidas contra el liderazgo del país, como “Muerte a Jameneí”, “Muerte a la República Islámica” y “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

De acuerdo con testigos citados por la agencia Reuters, las manifestaciones continuaron también en otras ciudades clave como Mashhad e Isfahán.

En medio de este escenario, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán derrocado en 1979, intervino desde el exilio. A través de un video publicado en la red social X, llamó a intensificar las protestas.

Según publicaciones en redes sociales citadas por Reuters, que no pudieron ser verificadas de forma independiente, en varias ciudades y pueblos se escucharon consignas a favor de Pahlavi.

Y a la crisis interna se suma la presión internacional, principalmente del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lanzó advertencias directas en relación con la represión y amenazó con ayudar a los manifestantes si las fuerzas de seguridad disparan contra ellos.

Decenas de muertos y heridos por las manifestaciones

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, informó que al menos 45 manifestantes murieron en los primeros doce días de protestas, entre ellos ocho niños, y que cientos de personas resultaron heridas.

Solo el miércoles 7 de enero, previo al apagón digital, trece personas perdieron la vida, convirtiéndose en el día más sangriento desde el inicio de la nueva ola de movilizaciones, según esa ONG.

La organización dijo que las fuerzas iraníes utilizaron munición real para reprimir las protestas y llevaron a cabo detenciones masivas en varias ciudades. El número de personas arrestadas en relación con las manifestaciones ya supera las 2.000.

Solo el miércoles 7 de enero, previo al apagón digital, trece personas perdieron la vida, convirtiéndose en el día más sangriento desde el inicio de la nueva ola de movilizaciones, según esa ONG.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: ABEDIN TAHERKENAREH

IHRNGO calificó el uso de armas militares contra civiles como “un crimen internacional” y reclamó una respuesta inmediata de la comunidad internacional.

“El nivel de la represión se vuelve más violento y extenso cada día”, advirtió el director de la ONG, Mahmud Amiry-Moghaddam. En un comunicado, sostuvo que las Naciones Unidas y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de actuar de manera decisiva, dentro del marco del derecho internacional, para evitar una matanza masiva de manifestantes.

Mientras tanto, los medios estatales también informaron sobre la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad durante los primeros doce días de disturbios.

