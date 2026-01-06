Fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió el oeste de Japón

Un fuerte sismo de magnitud 6.2 sacudió este martes el oeste de Japón, sin que se hayan reportado, hasta el momento, daños materiales o víctimas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el movimiento telúrico se sintió a las 10:18 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro al este de la prefectura de Shimane, a una profundidad de 10 kilómetros.

El remezón estuvo seguido de una serie de réplicas localizadas en la misma zona, la mayor de ellas de magnitud 5.1, según el ente estatal nipón.

La agente EFE informó que, hasta el momento, no se han reportado daños o heridos por el fuerte sismo, mientras que la JMA no ha activado una alerta por tsunami en el país.

No obstante, la empresa de transportes JR West confirmó retrasos en la ruta del tren bala entre Osaka y la ciudad sureña de Fukuoka debido a un corte de electricidad, según la cadena de televisión japonesa NHK.



¿Fuerte sismo en Japón activó alerta de tsunami en Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reportó que el fuerte sismo sentido en Japón no ha generado alerta de tsunami en nuestro litoral, según un reporte publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Cabe mencionar que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el sismo en Japón tuvo una magnitud de 5.7, con epicentro en la ciudad de Matsue (capital de la prefectura de Shimane).

