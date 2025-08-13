Arrestan a la ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee por presunta corrupción

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee fue arrestada la noche del martes por cargos de corrupción y abuso de poder durante y fuera del periodo presidencial de su esposo, Yoon Suk-yeol, quien también se encuentra en prisión, en un hecho sin precedentes en el país asiático.

Un tribunal de Seúl emitió una orden de detención tras considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas.

Aunque Kim enfrenta 16 cargos en total, el arresto fue aprobado principalmente por tres de ellos.

Se le acusa por su presunta implicación en una red de manipulación de acciones vinculada a Deutsch Motors, distribuidor local de BMW, durante el período 2009-2012, previo al mandato de Yoon. Además, ha sido imputada de haber intervenido indebidamente en el proceso de nominación de candidatos de candidatos del Partido del Poder del Pueblo para las legislativas parciales de 2022.

También se investiga si Kim recibió artículos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación, entre abril y agosto de 2022, a cambio de favores empresariales, entre otros.

La ex primera dama ha negado las acusaciones.

Se trata de la primera vez que un matrimonio presidencial surcoreano se encuentra detenido de manera simultánea.

El expresidente Yoon, quien fue destituido en abril, permanece bajo arresto en otro centro de detención acusado de insurrección y abuso de poder por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre pasado.

Kim fue ingresada en el Centro de Detención de Nambu, en el suroeste de Seúl, donde ocupa una celda individual equipada con mesa plegable, televisión, baño y colchón en el suelo, según detalló la agencia local de noticias Yonhap. Su esposo se encuentra recluido en Uiwang, al sur de la capital.

La figura de Kim ha sido objeto de escrutinio desde antes del mandato de Yoon. Asimismo, se dice que círculos políticos la apodaban "V0", una referencia a su supuesta influencia superior a la del propio presidente, a quien se le llama "V1", según Yonhap.



¿Por cuánto tiempo permanecerá detenida Kim Keon-hee?

El periodo de detención inicial para Kim es de 20 días, por lo que el equipo especial de la Fiscalía tiene la tarea de avanzar significativamente frente a los numerosos cargos.

Hasta el momento, Yoon ha rechazado colaborar con los fiscales en el caso de su esposa.

La constructora Seohee admitió este martes haber dado a Kim un collar de diamantes Van Cleef & Arpels valorado en unos 43 000 dólares, que ella lució durante la cumbre de la OTAN de 2022. Aunque Kim alegó que era una imitación comprada en Hong Kong hace 20 años, la empresa aseguró que devolvió el original años después. Ambos collares fueron entregados a la fiscalía como pruebas.

El mismo día fue arrestado su antiguo asistente Kim Ye-seong, conocido como el "mayordomo" cómplice de la familia, a su regreso desde Vietnam.

Kim también ha sido despojada de sus títulos académicos de maestría y doctorado, luego de que investigaciones determinaran que incurrió en plagio.

