Más de 50 muertos por los últimos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

El conflicto armado que los Ejércitos de Tailandia y Camboya libran en territorio fronterizo deja al menos 52 muertos, cifra que supera ya a la de víctimas mortales causadas por el enfrentamiento que los dos países protagonizaron en julio, con 50 fallecidos.

El Comando de Operaciones de Seguridad Interna de Tailandia elevó este miércoles a 19 la cifra de soldados tailandeses fallecidos y mantuvo en 16 la de civiles, mientras la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, informó de 17 civiles muertos, entre ellos un niño.

Las cifras oficiales sitúan por encima del medio centenar el número de víctimas mortales por el conflicto, que responde a la histórica disputa que los dos países arrastran por la soberanía de territorios cercanos a su frontera común, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Nom Pen aseguró hoy que las fuerzas tailandesas han "intensificado sus ataques" en ciertos puntos de la frontera en las últimas horas y subrayó que han perpetrado nuevos bombardeos con aviones de combate F-16.

Además de una batalla armada, los dos países vecinos libran una guerra de cifras: Camboya evita difundir información relativa a soldados fallecidos, mientras las autoridades tailandesas sostienen que hay más de 500 bajas en el lado contrario.

La semana pasada, las autoridades camboyanas tacharon de "falsa" información sobre muertes entre sus soldados divulgada por Tailandia, cuyo Ministerio de Defensa aludió a que también se disputa una "guerra de información", según recogen este miércoles medios locales.



Conflicto entre Tailandia y Camboya

La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y se prolonga ya 11 días, frente a los cinco días que duró el episodio de violencia de julio, que cesó tras la mediación de varios países, entre ellos Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se vanagloria de haber puesto entonces fin -aunque momentáneo- a las hostilidades y ha vuelto a intervenir en el conflicto, sin éxito aparente, tras su reavivamiento.

"(Trump) Debería pedirle a Camboya que deje de disparar contra Tailandia primero, porque Tailandia nunca ha disparado primero", dijo este jueves el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul -recogen medios locales- tras haber mantenido una conversación telefónica con el líder estadounidense la semana pasada.

