Misión Justicia-2025: China exhibe su despliegue militar en segundo día de maniobras cerca de Taiwán [VIDEOS]

El Comando del Teatro Oriental de Operaciones indicó que empleó destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimo.

El Ejército chino confirmó este martes el inicio del segundo día de maniobras militares en torno a Taiwán, en las que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio por la isla.

En un comunicado, el Comando del Teatro Oriental de Operaciones indicó que empleó destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como "operaciones antiaéreas y antisubmarinas" en aguas situadas al norte y al sur de Taiwán.

"Los ejercicios pusieron a prueba las capacidades de coordinación aire-mar y de bloqueo y control integrados", señaló el mando castrense en un mensaje difundido a través de la red social Weibo.

'Misión Justicia-2025'

Estos ejercicios, denominados 'Misión Justicia-2025' y que se extenderán hasta las 18:00 horas (10:00 GMT) de hoy, fueron lanzados en la víspera por el Ejército chino como una señal de "advertencia" contra las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional".

Hasta las 15:00 horas (07:00 GMT) del lunes, el Ministerio de Defensa de Taiwán había detectado la presencia de 89 aeronaves militares, 14 buques de guerra y 14 embarcaciones de la Guardia Costera china operando en los alrededores de su territorio, además de otros cuatro buques militares desplegados en el Pacífico occidental.

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su residencia de Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quitó peso este lunes a las maniobras al asegurar que Pekín lleva "20 años realizando ejercicios navales" en el estrecho de Taiwán.

"Tengo una excelente relación con el presidente (chino) Xi (Jinping), y él no me ha dicho nada al respecto. Ciertamente estoy al tanto (de las maniobras), pero él no me ha comentado nada, y no creo que vaya a hacerlo", declaró el mandatario republicano.