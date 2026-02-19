Jesús Pretell apunta a debutar oficialmente en LDU Quito: este viernes visita a Orense

Luego de pasar por Sporting Cristal, en donde era titular como volante central, Jesús Pretell pasó al extranjero. Es así que firmó contrato con LDU Quito, uno de los clubes con gran tradición en Ecuador.

Este viernes, LDU Quito debuta en la Liga Pro 2026 y se espera que Jesús Pretell sea titular en el equipo que dirige Tiago Nunes, quien lo tuvo en la SC. Por ello, a tan solo 24 horas del partido, el mediocampista peruano dio una conferencia de prensa y habló de la confianza que tiene para el debut oficial.

"Todos los jugadores que estamos aquí, que hoy representamos a Liga somos de confianza, y al que le toque estar en cada partido va a dar lo que el 'profe' necesite", fue lo que sostuvo Pretell.

La palabra de Jesús Pretell en LDU

Más adelante, el mediocampista habló un poco de lo que será el cotejo en el que visitará al Orense SC en el Estadio 'Casa Blanca'.

"Cada rival es distinto y todo rival que nos toque va a sacar lo mejor por eso todos los partidos serán complicados, pero nosotros sabemos lo que queremos que es ser campeones", indicó.

Por último, a Jesús Pretell se le preguntó en relación a cómo es que se ha dado su adaptación en LDU Quito en las últimas semanas. Piensa en positivo.

"Desde que llegué me he sentido muy feliz, porque siempre uno de mis objetivos personales fue salir de mi país y lo logré, también porque mis compañeros me han tratado muy bien, eso ha hecho que me integre mejor al grupo y me adapte de mejor manera", agregó.

Hay que tener en cuenta que en lo que respecta a la temporada pasada del fútbol ecuatoriano, el cuadro que viste con indumentaria blanca quedó por debajo del campeón Independiente del Valle y Barcelona SC. Jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.