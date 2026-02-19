Julio César Uribe aplaudió el liderazgo de Yoshimar Yotún en partido de ida por Copa Libertadores

El directivo de Sporting Cristal destacó la actuación del capitán ante 2 de Mayo en Copa Libertadores.

Julio César Uribe valoró la actuación de Sporting Cristal ante 2 de Mayo y sobre todo al capitán Yoshimar Yotún. El director general de fútbol de los celestes destacó la actuación del jugador, quien asumió un rol determinante en el partido y el que ejecutó con éxito un penal cobrado en el partido de ida por la Copa Libertadores.

"El capitán siempre tiene una gran importancia en el colectivo", dijo al hablar sobre la actuación de Yoshimar Yotún, pero fue cauto al no desmerecer el accionar de todo el equipo.

"Pero es el colectivo el que hace fuerte al equipo. Eso está clarísimo. Así que todos son importantes, cada uno desde su responsabilidad, y así lo manejamos", declaró el directivo celeste.

"Nosotros hemos estado a la altura de lo que estábamos buscando. Hemos hecho un buen partido y confiamos que requerimos, y lo vamos a hacer, un partido superior a este para ganar en casa y acceder a la fase de grupos. Nos sentimos perjudicados por el arbitraje porque la intención marca mucho la decisión, pero somos respetuosos", añadió.

Cristal recibe este martes a 2 de mayo

Los celestes esperan la revancha que se jugará el martes en el estadio Miguel Grau del Callao, pero Julio César Uribe busca enfocar al equipo en el duelo del sábado ante Universitario de Deportes. Partido que se jugará a las 4 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo.

"En realidad, no estamos pensando en el martes; es el sábado lo que corresponde. Así que a enfocarnos como debe ser para, ojalá, lograr el resultado que vamos a buscar y que el campeonato se empiece a emparejar", declaró.

El desgaste al afrontar ambos torneos no preocupa al 'Diamante' quien dijo que Sporting Cristal tiene un plantel de 28 a 30 jugadores que tienen que estar preparados para un calendario que ya se conocía. "Estamos tratando de ser consecuentes con eso", puntualizó.