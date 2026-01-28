Tragedia aérea en Colombia: accidente de avión deja 15 fallecidos, entre ellos un congresista y un candidato a diputado

Un avión de la compañía colombiana Satena se accidentó este miércoles en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, dejando un un saldo de 15 fallecidos, la totalidad de sus ocupantes, confirmó la aerolínea.

Entre las víctimas del siniestro se identificaron al congresista Diógenes Quintero Amaya y el candidato a diputado Carlos Salcedo.



La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709, despegó del aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta alrededor de las 11:42 am con destino al aeropuerto Aguas Claras en Ocaña, en un vuelo que debía tener una duración de 25 minutos.

El último contacto con el control de tráfico aéreo se reportó a las 11:54 am, y no llegó a su destino previsto para las 12:05 pm.

Los restos fueron localizados por campesinos en la aldea Curacica, una zona montañosa del municipio de La Playa de Belén, a solo media hora de Ocaña.

El congresista colombiano Diógenes Quintero AmayaFuente: EFE

Los fallecidos

La aerolínea emitió un comunicado confirmando la ausencia de sobrevivientes tras el hallazgo del aparato. Informó que la tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

Entre los pasajeros, además de Quintero Amaya y su asistente Natalia Acosta, se encontraban María Álvarez Barbosa, Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/PopdFpUxzv — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) January 28, 2026

El congresista Diógenes Quintero Amaya representaba la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo en Norte de Santander, un escaño que obtuvo en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado.

Quintero, quien había sido defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en las elecciones legislativas del 8 de marzo como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

La Cancillería del Perú emitió un mensaje en su cuenta de X expresando "sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas" e hizo mención al congresista Diógenes Quintero y el candidato a diputado Carlos Salcedo, calificando lo ocurrido como un "lamentable hecho que enluta a la hermana nación colombiana".

El Gobierno del Perú expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas del trágico accidente aéreo en el cual perdieron la vida las 15 personas que se encontraban a bordo de la aeronave de la aerolínea SATENA, entre ellas el congresista Diógenes Quintero y el… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 29, 2026