La Tigresa del Oriente se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2026 en Colombia

El Festival Estéreo Picnic 2026 continúa revelando detalles de su esperada programación y una de las presencias que más ha llamado la atención es la de La Tigresa del Oriente, ícono de la cultura pop latinoamericana, quien será una de las principales artistas del escenario Club AORA Durex.

La cantante peruana llevará al festival colombiano su inconfundible estilo y su presentación promete convertirse en uno de los momentos más comentados del evento, gracias a su carisma y conexión con el público.

La participación de La Tigresa del Oriente se enmarca en la propuesta artística del Club AORA Durex, un espacio que regresa en 2026 como punto de encuentro para la música electrónica, el neo perreo, los shows drag y otras expresiones culturales que celebran la diversidad y la libertad creativa.

Cabe resaltar que el escenario Club AORA Durex es diferente al principal ya que la tarima reunirá a artistas que destacan por romper esquemas, además de representar nuevas narrativas dentro de la música y el performance. En ese contexto, La Tigresa compartirá escenario con figuras como Gottmik, la primera drag queen transmasculina en competir en RuPaul’s Drag Race, quien se ha convertido en un referente de la comunidad LGBTQ+ a nivel internacional.

¿Cuándo y dónde será el Estéreo Picnic 2026?

El festival se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

¿Qué artistas se presentarán en Estéreo Picnic 2026?

La Tigresa del Oriente

Gottmik

La Ramona

Dolores Te Canta

Lomaasbello

Los Vagabundos del Dharma (Tributo a Elvis Presley)

Prismátika

Disco Amore

Misha Ni

Sisters of Sin

Cris Arias

Jano Von Skorpio

Scarlett Santino

Sayfuck

Korparagon

Chaid The Doll

Künty

Devonne

Lizz Davis