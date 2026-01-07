Gustavo Petro afirma que le aclaró a Trump que no es narco y le mostró cifras de su lucha contra las drogas

El mandatario colombiano dio algunos detalles de su conversación con Trump durante una manifestación denominada "En defensa de la soberanía" ocurrida en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que le expuso a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la llamada telefónica que sostuvieron, que no es un narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas.

"Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo Petro en una manifestación "en defensa de la soberanía" en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El mandatario también contó que le explicó a Trump el trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: "Le hablé de que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en la región fronteriza de El Catatumbo".

Petro también dijo que en la llamada telefónica con el jefe de Estado norteamericano le pidió restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de su Cancillería y el Departamento de Estado, interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación bilateral.

Trump y Petro dialogan

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que contempla reunirse con Petro tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado.

Trump señaló en su red social Truth Social que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.