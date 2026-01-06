“Será el siguiente”: Trump endurece las amenazas contra Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro

Después de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en la mira en su homónimo colombiano, Gustavo Petro.

No es la primera vez que el republicano – desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025 – ha tenido roces con el líder izquierdista, a quien ha calificado de ser un “líder del narcotráfico”.

El 19 de octubre pasado, y tras la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia, Trump denunció que la producción masiva de cocaína se ha convertido “en el mayor negocio” del país sudamericano; acusando al Gobierno de Petro de “no hacer nada para detenerlo”.

Trump también amenazó con una intervención directa en el país si no había una respuesta eficiente del Ejecutivo colombiano en la lucha contra el narcotráfico.

Esa vez, Petro no se quedó callado y respondió con fuerza en su cuenta de X (antes Twitter), señalando a Trump como un “grosero” e ignorante”.

Respuesta de Petro a los calificativos de Trump. Fuente: Redes sociales

La escalada de tensiones continuó porque Trump calificó a Petro como un matón y “un hombre malo que ha perjudicado mucho a Colombia”.

“Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país”, respondió Trump desde la Casa Blanca.

Petro negó ser un matón y dijo ser un demócrata en su cuenta de X, donde adjuntó este mensaje con una fotografía donde se le ve al lado de Edward Kennedy, hermano menor del expresidente John F. Kennedy.

En aquel momento, los cruces no quedaron en palabras, pues la Administración Trump revocó la visa de Petro por haber pedido desde Nueva York que los soldados estadounidenses desobedezcan las órdenes del republicano, en una arenga a favor de Palestina.

Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fuí yo.



Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

Petro “será el siguiente”, según Trump

El 10 de diciembre pasado, y en medio de la campaña de presión contra Maduro por el despliegue aeronaval en el mar Caribe y parte del Pacífico, Trump le dijo a Petro que “será el siguiente”.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".

El líder estadounidense afirmó que Petro "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" que Colombia está "produciendo mucha droga".

Las amenazas de Trump toman más intensidad tras la captura de Maduro

Luego de la captura de Maduro, el mandatario republicano endureció su mensaje y señaló que Petro tiene que “cuidarse el trasero”, tras acusar al presidente colombiano de tener “laboratorios de cocaína” que luego envía a Estados Unidos.

"(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump.

Así respondió Trump después de que Petro dijera estar “tranquilo” después del operativo estadounidense para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"No estoy preocupado para nada", escribió este sábado Petro en X, como respuesta a una publicación de un periodista que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en Estados Unidos.

No estoy preocupado para nada.



No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la… https://t.co/mhmK6SGG7i — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Esta advertencia llegó en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la agresiva campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.

El despliegue de Estados Unidos ha dejado cerca de treinta supuestas narcolanchas destruidas y más de 100 personas muertas.

"Colombia también está muy enferma"

El 4 de enero, Trump advirtió que podría darse una intervención militar en Colombia por el mandatario de dicha nación, Gustavo Petro.

"Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo", manifestó en una conferencia de prensa dada desde el Air Force One.

Trump, tras ser consultado directamente si habrá una operación de Estados Unidos en Colombia, aseveró que "le parece bien". Sin brindar más detalles.

Nuevamente, el exalcalde de Bogotá respondió y exhortó a Trump a dejar de calumniarlo.

"Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer. Mi nombre, en 50 años, no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia", escribió el mandatario en X.

Asimismo, el exguerrillero dijo este lunes que tomará de nuevo las armas ante las crecientes amenazas del presidente estadounidense.

"Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", señaló.

"Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente", agregó.

El Gobierno colombiano anunció este martes que se apoyará en los organismos multilaterales para enfrentar las amenazas de una eventual operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela.

"Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas", expresó la canciller colombiana Rosa Villavicencio.

En tanto, Petro convocó para este miércoles una manifestación nacional por la soberanía, en medio de las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El mandatario dijo que participará en la concentración que se realizará en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana.

La soberanía se defiende con el pueblo en las calles. pic.twitter.com/UXerMdcLXz — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 6, 2026