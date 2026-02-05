Brutal atentado armado contra camioneta de un senador en Colombia: dos de sus escoltas murieron

El senador Jairo Castellanos no iba en el vehículo atacado en una emboscada en el departamento de Arauca. Mientras el congresista esperaba en el departamento de Casanare, dos de sus escoltas fueron asesinados y otros dos permanecen desaparecidos.

El departamento colombiano de Arauca se encuentra en una situación de conmoción tras el violento ataque perpetrado contra parte del convoy de seguridad del senador Jairo Castellanos, perteneciente al partido Alianza Social Independiente (ASI), mientras la comitiva se desplazaba por la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.

El congresista no se encontraba dentro de los vehículos al momento de la agresión, pues se hallaba en la ciudad de Yopal esperando a su avanzada, la cual viajaba desde Norte de Santander para recogerlo.



El atentado se ejecutó con ráfagas de fusil y se estima que se efectuaron al menos 50 disparos contra una de las camionetas del equipo de protección.

El diario EL TIEMPO de Colombia difundió un video que capta a distancia a hombres armados, vestidos con jeans oscuros y chalecos, disparando a sangre fría contra los vehículos tras intimidar a otros conductores en la zona.

Este video muestra el momento de uno de los ataques a la camioneta del senador Jairo Castellanos. Dos personas armadas arremeten contra el vehículo en varias ocasiones. pic.twitter.com/SqCrtRzBWp — Mely Múnera (@MelyMunera) February 5, 2026

Como consecuencia directa de este acto violento, fallecieron el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Wilmer Antonio Leal, y el patrullero de la Policía Nacional, Esmeli Manrique Valencia, quienes formaban parte del esquema de seguridad del legislador.

Además de las víctimas mortales, las autoridades reportaron la desaparición de un segundo vehículo, una camioneta Volkswagen Amarok de platón blanca con placas THZ-973, junto con dos escoltas de quienes aún se desconoce su paradero y no se descarta que hayan sido secuestrados por los atacantes.

#ATENCIÓN Un policía y un escolta de la UNP, adscritos al esquema de protección del senador @JairoSenador22, fueron asesinados muy cerca de Fortul (Arauca). Las imágenes dan cuenta del violento ataque perpetrado contra el vehículo en el que se movilizaban las dos víctimas. pic.twitter.com/bg6aT74UF6 — Manolesco (@jhonjacome) February 5, 2026

Reacción del Gobierno y búsqueda de desaparecidos

El Gobierno Nacional manifestó su rechazo ante los hechos y activó operativos inmediatos para localizar a los funcionarios desaparecidos y capturar a los responsables.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó haber tenido contacto directo con el dirigente político tras el suceso. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta", dijo.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para informar sobre las medidas tomadas tras el incidente.

"He ordenado al Ministro de Defensa y las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaba 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas THZ-973 y dar captura a los responsables de este hecho", posteó el mandatario.

El Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los culpables y aseguró que se han dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública y la Fiscalía para esclarecer el crimen.

Hipótesis sobre la autoría del ataque

La principal hipótesis que maneja la Fuerza Pública sugiere que la autoría del atentado recae sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero con fuerte presencia en la región.

Según fuentes oficiales citadas por EL TIEMPO, el ataque se habría producido luego de que la caravana no se detuviera en un retén ilegal instalado por presuntos guerrilleros en la carretera. Este sector de Arauca es considerado uno de los principales fortines de dicha organización armada.

Este evento se suma a un historial de violencia política en la zona, donde previamente se han registrado ataques contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, y amenazas a otros líderes opositores.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha advertido sobre un recrudecimiento de la influencia de grupos armados en 170 municipios del país, señalando que los enfrentamientos entre estructuras como el ELN y disidencias generan un clima de inseguridad que afecta directamente el ejercicio político y la seguridad ciudadana.