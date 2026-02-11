Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con el Alianza Lima vs Géminis: conoce la programación de la fecha 7 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Conoce la programación de la fecha 7 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley
Conoce la programación de la fecha 7 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @LigaPeruanadeVoleybetsson
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Este fin de semana se disputará la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Conoce qué partidos se jugarán y dónde verlos EN VIVO.

La fase 2 continúa el fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada empezará el sábado 14 de febrero con tres encuentros: Regatas Lima se enfrentará a Deportivo Soan, San Martín jugará ante Atlético Atenea, y cierra la fecha Universitario vs Circolo Sportivo Italiano.

El resto de los partidos se disputarán el domingo 15 de febrero: Rebaza Acosta jugará ante Olva Latino y Alianza Lima enfrentará a Géminis.

Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Programación de la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 14 de febrero

2:45 p.m. | Regatas Lima vs Deportivo Soan
5:00 p.m. | San Martín vs Atenea
7:00 p.m. | Universitario vs Circolo Sportivo Italiano

Domingo 15 de febrero

3:150 p.m. | Rebaza Acosta vs Olva Latino
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Géminis

Precio de las entradas para la fecha 7 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley

  • General: S/ 20
  • Norte: S/ 30
  • Sur: S/ 30
  • Oriente: S/ 40
  • Occidente: S/ 50

¿Dónde ver la fecha 7 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV? 

La fecha 7 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Alianza Lima Géminis Liga Peruana de Vóley LPV vóley en vivo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA