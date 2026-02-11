Con el Alianza Lima vs Géminis: conoce la programación de la fecha 7 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa el fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.
La jornada empezará el sábado 14 de febrero con tres encuentros: Regatas Lima se enfrentará a Deportivo Soan, San Martín jugará ante Atlético Atenea, y cierra la fecha Universitario vs Circolo Sportivo Italiano.
El resto de los partidos se disputarán el domingo 15 de febrero: Rebaza Acosta jugará ante Olva Latino y Alianza Lima enfrentará a Géminis.
Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.
Programación de la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 14 de febrero
2:45 p.m. | Regatas Lima vs Deportivo Soan
5:00 p.m. | San Martín vs Atenea
7:00 p.m. | Universitario vs Circolo Sportivo Italiano
Domingo 15 de febrero
3:150 p.m. | Rebaza Acosta vs Olva Latino
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Géminis
Precio de las entradas para la fecha 7 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley
- General: S/ 20
- Norte: S/ 30
- Sur: S/ 30
- Oriente: S/ 40
- Occidente: S/ 50
¿Dónde ver la fecha 7 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?
La fecha 7 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.