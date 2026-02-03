España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿Qué implica?

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció la implementación de unas medidas para fiscalizar el control digital, entre las que se encuentra el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

► Australia: miles de adolescentes quedan sin acceso a sus cuentas en redes tras nueva ley



Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello anunció que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.



Para ello, explicó que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.



"Actualmente, nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más", apostilló.



Sánchez ya había anunciado el año pasado en el Foro de Davos su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes concretó las medidas que va a poner en marcha su Gobierno.



Así, aseguró que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

