España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿Qué implica?

Gobierno de España adoptará medidas para controlar el uso de redes sociales, entre ellas la restricción de acceso a menores de 16 años.
Gobierno de España adoptará medidas para controlar el uso de redes sociales, entre ellas la restricción de acceso a menores de 16 años. | Fuente: Shutterstock
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció la implementación de unas medidas para fiscalizar el control digital, entre las que se encuentra el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Australia: miles de adolescentes quedan sin acceso a sus cuentas en redes tras nueva ley

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello anunció que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.


Para ello, explicó que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

"Actualmente, nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación. No vamos a tolerarlo más", apostilló.

Sánchez ya había anunciado el año pasado en el Foro de Davos su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes concretó las medidas que va a poner en marcha su Gobierno.

Así, aseguró que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.
España regulará el acceso a redes sociales de los menores de 16 años
España regulará el acceso a redes sociales de los menores de 16 años | Fuente: shutterstock

¿Qué delitos podrían tipificarse de estas medidas regulatorias a las redes sociales?

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

De la misma forma, el presidente del Gobierno informó de que España se ha unido a cinco países europeos en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Con información de EFE. 

Tags
redes sociales Pedro Sánchez España

