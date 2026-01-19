Se elevan a 39 los muertos tras descarrilamiento de dos trenes en España

Un total de 39 personas han muerto en el accidente de trenes que sucedió ayer domingo en la localidad de Ademuz (Córdoba, sur de España), según han indicado este lunes a EFE fuentes de la investigación.

Asimismo, se informó que de momento 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur de España) a las 18:40 de este domingo (hora local) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 (hora local) e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, consideró este lunes, en declaraciones desde la estación de Atocha (Madrid), que este accidente de ferrocarril es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura.

Plan de emergencia

La Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1; inicialmente se han desplazado cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).

También fueron desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.

Posteriormente se ha desplazado también el batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón de la Frontera (Sevilla) con diverso material de rescate, sanitario y de avituallamiento, además de con material de excarcelación e iluminación para trabajar en la zona.