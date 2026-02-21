Hasta siempre, Willie Colón: estrellas de la música latina reaccionan a la partida del ícono salsero

La muerte de Willie Colón provocó una inmediata ola de reacciones en el mundo de la salsa y la música latina, donde artistas, orquestas, productores y seguidores expresaron su pesar por la partida de una de las figuras más influyentes del género. Entre ellos figuran el Grupo Niche, Willie Gonzalez, Bobby Valentín, Jerry Rivera, Tito Nieves, entre otros.



El artista falleció este sábado a sus 75 años por complicaciones de salud. | Fuente: RPP

Grupo Niche se despide de Willie Colón

"Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura. Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre. Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave.

Gracias por tanto, maestro.

Tu música es eterna".

Willie Gonzalez lamenta la muerte de Willie Colón

"Hoy mi corazón está profundamente conmovido por la partida de un gigante de nuestra música, el maestro Willie Colón. Su legado marcó la historia de la salsa y abrió caminos para todos los que hemos tenido el honor de dedicar nuestra vida a este género. Fue inspiración, fue fuerza, fue identidad para nuestra cultura latina.

Maestro, gracias por su música, por su visión y por sembrar en el mundo el orgullo de nuestra salsa. Su obra vivirá por siempre en cada escenario y en cada corazón que lata al ritmo del trombón. A su familia, amigos y seguidores, les envío un abrazo solidario en este momento de dolor.

Con respeto y admiración eterna,

Willie González".

Bobby Valentín despide a Willie Colón

"Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro 🙏🙏Señor lo sanara. Pero la voluntad de 🙏🙏Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos & Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros. Mis Condolencias , Paz y Fortaleza en estos momentos de dolor. 🙏🙏QDEP Willie Colón".

Jerry Rivera lamenta la muerte de Willie Colón

"Con profundo respeto y el corazón en clave lenta, enviamos nuestras condolencias por la partida de Willie Colón, boricua grande que convirtió el trombón en bandera y el barrio en sinfonía.

Junto a la familia de Fania, y al lado de gigantes como Héctor Lavoe y Rubén Blades, Willie ayudó a escribir capítulos eternos de la salsa. Su sonido fue calle y elegancia a la vez, pura sabrosura con conciencia, llevando la voz del pueblo desde Nueva York hasta el mundo entero.

Más que músico, fue arquitecto del movimiento salsero, pana visionario que le dio identidad y orgullo a nuestra cultura latina. Su legado vive en cada tumbao, en cada coro que se canta con el alma y en cada generación que sigue caminando su ruta.

Que su familia encuentre consuelo en el amor que sembró y en el respeto eterno de su gente.

Buen viaje, maestro… la clave sigue sonando y tu trombón nunca se apaga. 🎺".

Tito Nieves afectado por la partida de Willie Colón

!Con mucha tristeza despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre. Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro. Mi más sentido pésame a su familia".

Rubén Blades no puede creer la partida de Willie Colón

"Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.

A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.

Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical.



Rubén Blades

21 de Febrero, 2026".

Víctor Manuelle se despide de Willie Colón

Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, “El malo del Bronx” Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP