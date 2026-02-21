Bianca Dias: quién era la modelo e influencer que murió días después de una operación estética

Bianca Dias, una influencer brasileña que contaba con unos 60 mil seguidores en Instagram, falleció el jueves, 19 de febrero, tras someterse a una operación estética, informa el sitio TMZ. En sus redes sociales, la joven se había hecho conocida por compartir publicaciones sobre modelaje y estilo de vida.

Según su perfil de Instagram, su última actualización fue el 18 de diciembre, cuando publicó un selfie tomado dentro de un auto en São Paulo, Brasil. Otro de sus posteos más recientes muestra un viaje a Londres que documentó a finales de 2025.

¿De qué murió la influencer Bianca Dias?

Bianca Dias se había sometido a una cirugía estética -algunas fuentes mencionan una liposucción- aproximadamente 18 días antes de su muerte. Mientras se encontraba en una casa de playa en Guarujá con su familia, comenzó a sentirse mal y presentó serias dificultades para respirar.

Tras ser trasladada de emergencia a un hospital, se confirmó que la causa del deceso fue una embolia pulmonar derivada de complicaciones del procedimiento quirúrgico estético.

Amigos despiden a Bianca Dias

Tras la confirmación de la muerte de Bianca Dias muerte, la noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde amigos y conocidos le dedicaron mensajes de despedida.

Jeff Carlos, terapeuta de masajes y amigo cercano de Dias, compartió varias fotografías junto a la influencer acompañadas del siguiente texto: "La muerte no es nada en absoluto. Nuestro vínculo no se ha roto".

Por su parte, la creadora digital Patrícia Ganden también expresó su pesar en Instagram: "Solo sé que tuvimos momentos hermosos, conversaciones increíbles, que Dios consuele a la familia, te recordaré con mucho cariño y orgullo".

Otra amiga, Giovanna Borges, publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes junto a Dias y reveló que la joven se había sometido recientemente a una cirugía estética y se encontraba “en recuperación” en casa cuando su estado de salud se complicó.

“Tuvo un coágulo pulmonar, sufrió dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba con vida”, escribió Borges. “Quiero agradecer los innumerables mensajes, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar mensajes. Si pueden orar por la familia, sin importar la religión, ¡estaré extremadamente agradecida! 🤍”.

De acuerdo con información difundida por allegados de Bianca Dias, su familia realizó el velorio la mañana del viernes 20 de febrero en São Paulo.