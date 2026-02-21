Puno: capturan a presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Injertos de Juliaca'

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la organización criminal 'Los Injertos de Juliaca', en un operativo realizado el último viernes, 20 de febrero, en esta jurisdicción puneña.

Las fuerzas del orden detuvieron a seis presuntos integrantes de la banda, entre ellos al sindicado cabecilla Nilson Canaza, alias 'Chiky', informó Tomás Guardia Riveros, jefe de la Región Policial Puno.

El alto mando señaló que, durante el operativo, se incautaron armas de fuego que incluyen un revólver, tres pistolas, un fusil Galil, una escopeta, seis cacerinas con 86 cartuchos, pasamontañas, un chaleco antibalas y accesorios tácticos.

Los agentes también recuperaron dos vehículos utilizados supuestamente para actividades delictivas y decomisaron placas falsas y teléfonos celulares.

Según la PNP, los detenidos fueron identificados como William Lipa, Willy Coaquira, Juan Tola, Walter Sutty e Efraín Ramos.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de San Román en Juliaca, por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y otros.

La desarticulación de esta supuesta banda criminal es un golpe importante para la seguridad ciudadana en la región del altiplano y por las fiestas de carnavales que se vive en los diferentes centros poblados, distritos y provincias de toda la región de Puno, señaló Guardia Riveros.