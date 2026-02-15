Barack Obama dice que los extraterrestres "son reales", pero aclara que nunca los ha visto y tampoco están en el Área 51

En una reciente intervención en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, abordó uno de los temas que más curiosidad generó durante su mandato: la existencia de vida extraterrestre.

Durante una ronda de preguntas rápidas, el líder demócrata confirmó que estos fenómenos son reales, aunque fue enfático al señalar que no ha tenido contacto directo con ellos ni existe evidencia de su presencia en instalaciones militares secretas.



"Son reales, pero yo no los he visto", afirmó Barack Obama.



La conversación permitió que el exmandatario desmintiera las populares teorías de conspiración que rodean a la base militar 'Área 51', ubicada en el estado de Nevada.

Obama negó categóricamente que existan especímenes o tecnología no humana ocultos en instalaciones subterráneas, bromeando sobre la imposibilidad de que una estructura de tal magnitud se mantuviera en secreto incluso para el jefe de Estado.

La CIA ya había desclasificado en 2013 documentos que identifican esta base como un centro de ensayos para el avión espía U-2, diseñado en la década de 1950.



"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.", aseguró el exmandatario durante la charla.



El acceso a la información clasificada



Obama recordó que, al iniciar su presidencia en 2009, una de sus primeras curiosidades fue indagar sobre el paradero de los extraterrestres. No obstante, explicó que el acceso a estos datos está regido por protocolos de seguridad sumamente estrictos y que la información oficial disponible sobre objetos voladores no identificados continúa siendo limitada.

A pesar de su postura escéptica sobre las instalaciones secretas, reconoció que existen registros gubernamentales que resultan inexplicables para la inteligencia actual.



"Lo que es cierto es que existen imágenes y registros de objetos en los cielos que no sabemos exactamente qué son", señaló el expresidente en declaraciones que coinciden con lo expuesto previamente en otros programas de televisión.



Los registros a los que se refiere el exmandatario son denominados oficialmente por el Pentágono como Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP). Estos fenómenos presentan patrones de vuelo y orígenes que aún no han sido descifrados por las autoridades científicas o de defensa.

Obama sugirió que cualquier evidencia definitiva de vida extraterrestre probablemente se manejaría con una divulgación gradual para permitir que el Gobierno analice primero el impacto en la seguridad y la ciencia.

